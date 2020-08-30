جمجوم وبم بم وتوأم روحي .. كواليس الظهور الأخير لرجاء الجداوي

ظهرت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في عملين قبل رحيلها عن عالمنا هما جمجوم وبم بم المعروض على احد المنصات الالكترونية، وتوام روحي الذي يعرض حاليا في السينما، وحرص كل من محمد عبد الرحمن بطل المسلسل، وعثمان ابو لبن مخرج الفيلم على كشف تفاصيل الظهور الاخير لرجاء الجداوي في تلك الاعمال.





وقال في تصريحات لـ"صدى البلد" إن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي كانت أمًّا لكل الناس فى موقع التصوير، واستمتع بالعمل معها، مؤكدا أنها العمود الفقري للفيلم وأحداثها محورية.





وأضاف: "رجاء كانت في منتهى الشياكة والأدب والالتزام بالمواعيد".





اما محمد عبد الرحمن قال لـ"صدى البلد" إن رجاء الجداوي كانت فنانة رائعة وجميلة ومُلتزمة وتحب عملها كثيرًا، فهي فنانة من الدرجة الأولي، والعمل معها كان ممتعًا للغاية، وأضافت كثيرًا للعمل هي وكل ضيوف الشرف الذين تواجدوا معنا فقد شرفوني جميعًا.









يذكر ان الفنانة رجاء الجداوي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع مع فيروس كورونا استمر لأكثر من 40 يوما، حيث تدهورت حالتها الصحية بشدة خلال الأيام الأخيرة.



