عدى الكلام لـ سعد لمجرد تقترب من 50 مليون مشاهدة

اقتربت أغنية "عدى الكلام" لـ سعد لمجرد، من 50 مليونً مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 يوليو الماضي.





وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب.





واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة الـ"توب 5" على أنغامي، قام سعد لمجرد بمشاركتها، مع متابعيه عبر ستورى "انستجرام"، وعبَّر من خلاله عن حبه وشكره للمنصة.



