بسبب المصروفات .. أولياء أمور المدرسة الأمريكية بالشيخ زايد يستغيثون بـ التربية والتعليم.. فيديو

طالب محمد محمود، أحد أولياء الأمور بالمدرسة الأمريكية الدولية بالشيخ زايد، وزارة التربية والتعليم بالتدخل من أجل وضع حل لمطالبة المدرسة بمصروفات غير التي قررتها الوزارة.





وأضاف محمود خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أن الوزارة أكدت أنه لا يحق للمدرسة تحصيل أي مصروفات بأثر رجعي عن عام 2019/2020، مؤكدا أن المدرسة قامت بحجب نتيجة الطلاب لعام 2020/2019، وحتى الآن لا يعرفون نتائج أولادهم.



وأوضح أن الطلاب الذين بدأوا في تقديم أوراقهم إلى الجامعات، المدرسة رفضت أن تعطيهم تلك الأوراق إلا بعد أن يقوموا بدفع تلك المصروفات.



