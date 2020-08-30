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بسبب المصروفات .. أولياء أمور المدرسة الأمريكية بالشيخ زايد يستغيثون بـ التربية والتعليم.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:01 ص
المدرسة الأمريكية
المدرسة الأمريكية بالشيخ زايد
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اسراء صبري
طالب محمد محمود، أحد أولياء الأمور بالمدرسة الأمريكية الدولية بالشيخ زايد، وزارة التربية والتعليم بالتدخل من أجل وضع حل لمطالبة المدرسة بمصروفات غير التي قررتها الوزارة.

وأضاف محمود خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أن الوزارة أكدت أنه لا يحق للمدرسة تحصيل أي مصروفات بأثر رجعي عن عام 2019/2020، مؤكدا أن المدرسة قامت بحجب نتيجة الطلاب لعام 2020/2019، وحتى الآن لا يعرفون نتائج أولادهم.

وأوضح أن الطلاب الذين بدأوا في تقديم أوراقهم إلى الجامعات، المدرسة رفضت أن تعطيهم تلك الأوراق إلا بعد أن يقوموا بدفع تلك المصروفات.

وتابع: العام الدراسي الجديد سيبدأ ولكن المدرسة  قررت ألا يبدأ الطلاب العام الدراسي الجديد إلا بعد سداد المصروفات.

وأشار إلى أن المدرسة أن تلك المصروفات تندرج تحت فرق الكتب، قائلا: "نحن اثبتنا أننا لا نحصل أو نستلم كتب في حين أن الطلاب لا يتسلمون كتب، بعدما أثبتنا ذلك قامت المدرسة بتغيير المسمى إلى موارد تعليمية للحصول على تلك المصروفات.
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