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سيارات

سر لجوء الشركات لتمويه السيارات أثناء اختبارها

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:01 ص
سر لجوء الشركات لتمويه
سر لجوء الشركات لتمويه السيارات أثناء اختبارها
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اشرف عطية
العديد من شركات السيارات العالمية تشتهر بتمويه سياراتها الجديدة عند اختبارها في الشوارع وقبل طرحها رسميا لإخفاء تصميم هيكلها الخارجي قدر المستطاع حتي لا يتعرف عليها احد ويقوم بتصويرها وتسريب تصميم السيارة

من ضمن اسباب لجوء بعض الشركات لتمويه سياراتها الجديدة هو الحفاظ علي التصميم من السرقة خصوصا لو كانت ستختبرها لفترات طويلة ولا تنوي طرحها رسميا في وقت قصير . 

فكرة تمويهات السيارات استوحاها الجنود لتمويه سياراتهم وغواصاتهم في الحرب العالمية الاولي حتي لا يراهم العدو ولا يعلم في اي اتجاه ستسير السيارة او الغواصة. 

تستعين شركات السيارات في العصر الحديث بأسلوب التمويه لتضلل كاميرات واعين المتحسسين ومن اشهر الشركات التي تقوم بتمويه سياراتها هي شركة فورد وشركة جنرال موتورز الامريكية. 

قامت شركة جنرال موتورز من قبل بتحويل احدي سياراتها إلى سيارة نقل ركاب تاكسي لخداع الكاميرات عند اختبارها، وحولت مرة اخري احدي سياراتها لسيارة خدمات صرف صحي لتبعد عنها كل العيون والعدسات التجسسية. 
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