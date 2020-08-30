قمع اللاجئين| سر إطلاق الرسام الغامض بانكسي قارب النجاة لويس ميشيل .. صور

يلقي اليائسون واللاجئون ممن واجهوا أشكال العنصرية، القمع والوحشية في البلاد الأوروبية بأنفسهم إلى البحر لتتقطع بهم السبل بين أمواجه، لذا قرر الرسام المجهول «بانكسي» تخصيص قارب من عائدات لوحاته الشهيرة لانتشال هؤلاء الغارقين المتخبطين في بحار اليأس لينقلهم إلى بر الأمان.





لكن سفينة الإنقاذ "لويس ميشيل" تعرضت لأزمة أثارت الرأي العام، فقد أوشكت على الغرق أمس عندما زاد عدد الركاب الذين تم إنقاذهم عن طاقتها الاستيعابية، في حين تجاهلتها معظم السلطات الأوروبية، وبعد مرور 12 ساعة كادت فيها سفينة الأمل أن تفقد الأمل، تحرك خفر السواحل الإيطالي لإنقاذها.





قصة إطلاق السفينة