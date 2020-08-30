قمع اللاجئين| سر إطلاق الرسام الغامض بانكسي قارب النجاة لويس ميشيل .. صور

يلقي اليائسون واللاجئون ممن واجهوا أشكال العنصرية، القمع والوحشية في البلاد الأوروبية بأنفسهم إلى البحر لتتقطع بهم السبل بين أمواجه، لذا قرر الرسام المجهول «بانكسي» تخصيص قارب من عائدات لوحاته الشهيرة لانتشال هؤلاء الغارقين المتخبطين في بحار اليأس لينقلهم إلى بر الأمان.
لكن سفينة الإنقاذ "لويس ميشيل" تعرضت لأزمة أثارت الرأي العام، فقد أوشكت على الغرق أمس عندما زاد عدد الركاب الذين تم إنقاذهم عن طاقتها الاستيعابية، في حين تجاهلتها معظم السلطات الأوروبية، وبعد مرور 12 ساعة كادت فيها سفينة الأمل أن تفقد الأمل، تحرك خفر السواحل الإيطالي لإنقاذها.
قصة إطلاق السفينة
«لويس ميشيل» هي سفينة بحرية فرنسية قام الرسام الشهير «بانكسي» بتمويلها من عائدات لوحاته المثيرة للضجة، بهدف تحويلها إلى قارب نجاة بسبب التجاهل المتعمد من سلطات الاتحاد الأوروبي لـ نداءات الاستغاثة من "غير الأوروبيين"، وفقًا لتصريحات بانكسي عبر حسابه الشخصي في تويتر.
حملت السفينة التي يبلغ طولها 30 مترًا اسم ناشطة نسوية وثورية فرنسية في القرن التاسع عشر، فيما تتميز جدرانها برسمة شهيرة لـ بانكسي تصور فتاة صغيرة تمسك بعوامة أمان على شكل قلب.
تم شراء السفينة بعائدات بعض أعمال فنان الشارع البريطاني الغامضة ويقودها طاقم محترف.