ساندوه لوجه الله.. الباز يوجه رسائل للرئيس السيسي والشعب المصري.. فيديو

طالب الإعلامي محمد الباز الرئيس السيسي بمعاقبة كل مسئول في المحليات عن مخالفات البناء.
وتابع خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "الناس تطالب بذلك، والشارع يتهم المسئولين في المحليات بأنهم حصلوا على رشوة.
كما وجه "الباز" رسالة إلى المواطنين يطالبهم فيها بالوقوف إلى جانب الرئيس ومساندته، معقبا: قفوا بجوار هذا الرجل..اعملوا معه..ساندوا عبدالفتاح السيسي ليس لوجه الله والوطن".
وتابع خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "الناس تطالب بذلك، والشارع يتهم المسئولين في المحليات بأنهم حصلوا على رشوة.
كما وجه "الباز" رسالة إلى المواطنين يطالبهم فيها بالوقوف إلى جانب الرئيس ومساندته، معقبا: قفوا بجوار هذا الرجل..اعملوا معه..ساندوا عبدالفتاح السيسي ليس لوجه الله والوطن".