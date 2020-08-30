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توك شو

ساندوه لوجه الله.. الباز يوجه رسائل للرئيس السيسي والشعب المصري.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:35 ص
محمد الباز
محمد الباز
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اسراء صبري
طالب الإعلامي محمد الباز الرئيس السيسي بمعاقبة كل مسئول في المحليات عن مخالفات البناء.

وتابع خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "الناس تطالب بذلك، والشارع يتهم المسئولين في المحليات بأنهم حصلوا على رشوة.

كما وجه "الباز" رسالة إلى المواطنين يطالبهم فيها بالوقوف إلى جانب الرئيس ومساندته، معقبا: قفوا بجوار هذا الرجل..اعملوا معه..ساندوا عبدالفتاح السيسي ليس لوجه الله والوطن".
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