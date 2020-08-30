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رياضة

مدافع الأهلي السابق: يجب منح صالح جمعة فرصة أكبر.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:15 ص
ابو الدهب
ابو الدهب
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عمرو ابوبكر
قال محمود أبو الدهب، لاعب الأهلي السابق، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، يريد أن يصل إلى التشكيل الأمثل لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أبو الدهب خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد أن الأهلي فاجأ المصري خلال المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب ضمن الجولة الـ 23 من المسابقة بالاعتماد على مروان محسن وأليو بادجي في الهجوم.

وتابع أبو الدهب أنه كان هناك نوعًا من التعاطف من الأهلي تجاه المصري، بعدما عانى الآخير من الغيابات الكثيرة.

وأشار إلى أن مشاركة صالح جمعة في المباريات تحددها الرؤية الفنية للمدير الفني فايلر، لكن الدقائق التي حصل عليها خلال مباراة المصري غير كافية لتقييم اللاعب كما أنه يريد المشاركة وأصبح ملتزمًا.
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