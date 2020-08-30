Yellow.. رضوى الشربيني بـ لوك جديد على تويتر

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.





وظهرت رضوى الشربيني فى الصوره بلوك كلاسيك باللون الاصفر وكتبت على الصورة: "Yellow “.





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ونالت الصوره اعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات أبرزها " رضوى الشربيني أفضل اعلاميه في الوطن العربي وبالنسبالي هي أفضل اعلاميه في العالم كله ربنا يحميكي يا رب"، "ما شاء الله على جمالك وأناقتك"، "قمة الروعة والجمال والأناقة والذوق والتأمل"، "كل الدعم يا رضوي".









يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.



