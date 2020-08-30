كانوا يلعبون الكرة.. صاعقة تقتل 10 أطفال بسبب خيال مآتة





هزت حادثة أليمة دولة أوغندا، حيث لقي 10 أطفال من بين 14 مصرعهم بعدما ضربهم البرق ، حين حاولوا الاحتماء بخيال مآتة مغطى بالحديد والقش.





كان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عامًا، يلعبون كرة القدم في ملعب بالقرب من مدينة أروا حين هطل المطر وتحول الطقس فجأة.





توفى 9 أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاما على الفور، بينما لحق بهم طفل آخر خلال طريقه إلى المستشفى.





وصرحت السلطات بأن 4 أطفال آخرين أصيبوا في الحادث، وتأتي المأساة في الوقت الذي تتعرض فيه المنطقة الشمالية الغربية من أوغندا لعواصف مطيرة شديدة ورعد وبرق



