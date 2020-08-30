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منوعات

كانوا يلعبون الكرة.. صاعقة تقتل 10 أطفال بسبب خيال مآتة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:01 ص
البرق
البرق
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عزة عاطف
ركض الأطفال للاحتماء بـ "خيال مآتة" من البرق والأمطار الغزيرة التي ضربت بلدة أوغندية نائية بالقرب من حدود الكونغو، فكان مصيرهم الأليم أن صعق البرق أجسادهم الضئيلة وأرداهم قتلى.

هزت حادثة أليمة دولة أوغندا، حيث لقي 10 أطفال من بين 14 مصرعهم بعدما ضربهم البرق، حين حاولوا الاحتماء بخيال مآتة مغطى بالحديد والقش.

كان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عامًا، يلعبون كرة القدم في ملعب بالقرب من مدينة أروا حين هطل المطر وتحول الطقس فجأة.

توفى 9 أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاما على الفور، بينما لحق بهم طفل آخر خلال طريقه إلى المستشفى. 

وصرحت السلطات بأن 4 أطفال آخرين أصيبوا في الحادث، وتأتي المأساة في الوقت الذي تتعرض فيه المنطقة الشمالية الغربية من أوغندا لعواصف مطيرة شديدة ورعد وبرق.

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كانوا يلعبون الكرة.. صاعقة تقتل 10 أطفال بسبب خيال مآتة

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