سكان المستقبل بأكتوبر يستغيثون من الباعة الجائلين

استغاث أهالي السادس من أكتوبر بموقع صدى البلد الإخباري بعد تقديم شكاوى عديدة للحي بسبب احتلال العديد من الباعة الجائلين وسواقين المواصلات لمدخل المدينة.





قال سكان منطقة المستقبل الواقعة بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة انهم يعانون من وجود تكدس لأعداد كبيرة من الباعة الجائلين وبائعي الخضار والفواكة الذين يفترشون بضائعهم أمام مدخل المستقبل إلى جانب وجود موقف لسيارات النقل في نفس المكان.





وأضاف سكان المنطقة أيضا أن الباعة الجائلين يحتلون الأرصفة، مما يعوق حركة السير، كما أنهم يسببون إزعاجا كبيرا للمارة من كبار السن والأطفال إلى جانب التحرش بالسيدات.



