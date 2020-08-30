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فن

أخبار الفن.. زفاف شقيق مصطفى بسيط وأخت خاطر بحضور فناني مسرح مصر.. وكواليس الظهور الفني الأخير لـ رجاء الجداوي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:13 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:


زفاف شقيق مصطفى بسيط وأخت خاطر بحضور فناني مسرح مصر

شارك عدد كبير من فناني مسرح مصر في الإحتفال بزفاف "احمد" شقيق مصطفى بسيط والعروس "إسراء" شقيقة مصطفى خاطر. 


زينة بصحبة لبلبة في خطوبة ابنة مدحت العدل.. صور

نشرت الفنانة زينة مجموعة من الصور لها عبر حسابها على إنستجرام من خطوبة ابنة المنتج مدحت العدل.


جمجوم وبم بم وتوأم روحي .. كواليس الظهور الأخير لرجاء الجداوي

ظهرت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في عملين قبل رحيلها عن عالمنا هما جمجوم وبم بم المعروض على احد المنصات الالكترونية، وتوام روحي الذي يعرض حاليا في السينما، وحرص كل من محمد عبد الرحمن بطل المسلسل، وعثمان ابو لبن مخرج الفيلم على كشف تفاصيل الظهور الاخير لرجاء الجداوي في تلك الاعمال.


رولز رويس بـ10 ملايين جنيه.. ياسمين صبري تتصدر تويتر بسبب سيارتها الجديدة

تصدرت ياسمين صبري موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد شرائها لسيارتها الجديدة من نوع "رولز رويس".


أكرم حسني: تصوير فيلم العميل صفر خلال أيام

أعلن أكرم حسني عن بدء التحضير لفيلم "العميل صفر"، ونشر عبر حسابه على فيسبوك، صورة جمعته بمحمد سامي والمؤلف وائل عبد الله.

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