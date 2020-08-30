فكري صالح لـ صدى البلد: تصعيد مصطفى شوبير ليس مجاملة.. ويوجد حراس خارج الأهلي والزمالك يستحقون فرصة مع المنتخب

فكري صالح لـ صدى البلد:

محمد الشناوي الأفضل لحراسة مرمى منتخب مصر

عامر عامر ومحمود جاد الأفضل خارج الأهلي والزمالك

الأهلي لا يحتاج حارس مرمى بعد رحيل إكرامي









فكري صالح مدرب حراس مرمى المنتخب السابق، أحد أهم المدربين في تاريخ الكرة المصرية، يُطلق عليه عميد مدربي حراس المرمى في مصر، نظرا لخبراته العديدة في هذا المجال التي امتدت لسنوات طويلة.





"موقع صدى البلد" حاور شيخ مدربي حراس المرمى عن رأيه في حراس الدوري المصري في الوقت الحالي ورؤيته لمستقبل حراسة المرمى في مصر.









من الأفضل بين مرمى الدوري المصري؟

في البداية أحب أن قولها قولاََ واحداََ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هو رقم واحد في الدوري المصري ولا يوجد منافس له.





هو الأفضل بين الحراس الذين يتردد أسمائهم، مثل محمد أبو جبل وأحمد الشناوي، شناوي الأهلي طور نفسه ولم يثبت على أدائه الذي ظهر به في كأس العالم.





هل يوجد حراس خارج الأهلي والزمالك يستحقون دخول المنافسة على حراسة عرين المنتخب؟

نعم بالفعل يوجد أكثر من اسم يستحق التواجد على الساحة، ويأخذ فرصته مع المنتخب، ليس كحارس أول ولكن يمكن أن يتواجد في معسكرات لكسب الثقة وتواجده كحارس ثاني.





عامر عامر حارس مرمى مميز ويملك إمكانات أقوى من بعض الأسماء المتواجدة على الساحة، ومحمود جاد حارس إنبي موهبة رائعة ستنمو مع اكتساب الخبرات وله مستقبل باهر.





ما رأيك في مصطفى شوبير وعلي لطفي؟

لم أر يوماََ النادي الأهلي يعاني من مركز حراسة المرمى، هو يستطيع أن يختار حراس مرمى جيدين وبعناية شديدة.





واستخدام قطاع الناشئين في مركز حراسة المرمى شيء جيد جداََ، وأرى أن مصطفى شوبير يملك شخصية، ويتمتع بحب زملائه ولن أحكم عليه إلا بعد الظهور مع الفريق الأول في العديد من المشاركات.





علي لطفي يحتاج إلى فرصة، فهو من أفضل حراس المرمى في مصر، وإذا سنحت له الفرصة أن يشارك سنرى مستوى مميز منه.









هل الأهلي في حاجة لحارس مرمى بعد رحيل إكرامي؟

يوجد مدير فني أجنبي لا يعرف المجاملات، فاذا كان الفريق يحتاج إلى حارس آخر فسوف نرى مفاوضات دون مجاملات وأقاويل كما نسمع.





اذا لم يكن مصطفى شوبير حارس جيد لن يتم تصعيده، ولم يكن سيظهر في الفريق الأول وكفى مزايدات على حب النادي الأهلي، الجميع يعلم أن النادي الأهلي كبير ويسير بقوانين صارمة لا يستطيع أحد أن يتخطاها.





لماذا لا نسمع مبالغ خياليه في عقود حراس المرمى مثل اللاعبين؟

الزمن دائماََ يختلف ولم نكن نسمع أسعار اللاعبين هذه في وقت سابق، وأيام الحضري تختلف عن ايام شريف إكرامي، تختلف عن أيامي.





ولكن كرة القدم في جميع الأوقات واحدة، الإحتراف هو الكلمة الصحيحة، والانتماءات للقميص الذي سترتديه.



