AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فكري صالح لـ صدى البلد: تصعيد مصطفى شوبير ليس مجاملة.. ويوجد حراس خارج الأهلي والزمالك يستحقون فرصة مع المنتخب

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:19 ص
فكري صالح
فكري صالح
Advertisements
عمرو ابوبكر
فكري صالح لـ صدى البلد:
  • محمد الشناوي الأفضل لحراسة مرمى منتخب مصر
  • عامر عامر ومحمود جاد الأفضل خارج الأهلي والزمالك
  • الأهلي لا يحتاج حارس مرمى بعد رحيل إكرامي


فكري صالح مدرب حراس مرمى المنتخب السابق، أحد أهم المدربين في تاريخ الكرة المصرية، يُطلق عليه عميد مدربي حراس المرمى في مصر، نظرا لخبراته العديدة في هذا المجال التي امتدت لسنوات طويلة.

"موقع صدى البلد" حاور شيخ مدربي حراس المرمى عن رأيه في حراس الدوري المصري في الوقت الحالي ورؤيته لمستقبل حراسة المرمى في مصر.


من الأفضل بين مرمى الدوري المصري؟
في البداية أحب أن قولها قولاََ واحداََ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هو رقم واحد في الدوري المصري ولا يوجد منافس له.

هو الأفضل بين الحراس الذين يتردد أسمائهم، مثل محمد أبو جبل وأحمد الشناوي، شناوي الأهلي طور نفسه ولم يثبت على أدائه الذي ظهر به في كأس العالم.

هل يوجد حراس خارج الأهلي والزمالك يستحقون دخول المنافسة على حراسة عرين المنتخب؟ 
نعم بالفعل يوجد أكثر من اسم يستحق التواجد على الساحة، ويأخذ فرصته مع المنتخب، ليس كحارس أول ولكن يمكن أن يتواجد في معسكرات لكسب الثقة وتواجده كحارس ثاني. 

عامر عامر حارس مرمى مميز ويملك إمكانات أقوى من بعض الأسماء المتواجدة على الساحة، ومحمود جاد حارس إنبي موهبة رائعة ستنمو مع اكتساب الخبرات وله مستقبل باهر. 

ما رأيك في مصطفى شوبير وعلي لطفي؟
لم أر يوماََ النادي الأهلي يعاني من مركز حراسة المرمى، هو يستطيع أن يختار حراس مرمى جيدين وبعناية شديدة. 

واستخدام قطاع الناشئين في مركز حراسة المرمى شيء جيد جداََ، وأرى أن مصطفى شوبير يملك شخصية، ويتمتع بحب زملائه ولن أحكم عليه إلا بعد الظهور مع الفريق الأول في العديد من المشاركات. 

علي لطفي يحتاج إلى فرصة، فهو من أفضل حراس المرمى في مصر، وإذا سنحت له الفرصة أن يشارك سنرى مستوى مميز منه. 


هل الأهلي في حاجة لحارس مرمى بعد رحيل إكرامي؟
يوجد مدير فني أجنبي لا يعرف المجاملات، فاذا كان الفريق يحتاج إلى حارس آخر فسوف نرى مفاوضات دون مجاملات وأقاويل كما نسمع. 

اذا لم يكن مصطفى شوبير حارس جيد لن يتم تصعيده، ولم يكن سيظهر في الفريق الأول وكفى مزايدات على حب النادي الأهلي، الجميع يعلم أن النادي الأهلي كبير ويسير بقوانين صارمة لا يستطيع أحد أن يتخطاها. 

لماذا لا نسمع مبالغ خياليه في عقود حراس المرمى مثل اللاعبين؟
الزمن دائماََ يختلف ولم نكن نسمع أسعار اللاعبين هذه في وقت سابق، وأيام الحضري تختلف عن ايام شريف إكرامي، تختلف عن أيامي. 

ولكن كرة القدم في جميع الأوقات واحدة، الإحتراف هو الكلمة الصحيحة، والانتماءات للقميص الذي سترتديه. 

والذي أحب أن أوضحه أن منذ زمن، ومفاوضات حارس المرمى تختلف تماماََ عن اي لاعب آخر فهو يعتبر نصف الفريق، ويوجد حراس قيمتهم خيالية في الدوري المصري وخارجه. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدريبات إضافية للشناوي في الأهلي

إكرامي ينتظم في مران الاهلي

فايلر يطمئن على تدريبات حراس المرمى ويجتمع بإكرامي

مران قوي لثنائي حراسة مرمى الأهلي

تدريبات منفردة لرباعي حراسة مرمى الأهلي

طارق سليمان: الأهلي ليس في حاجة لحارس مرمى جديد

ترشيحاتنا

حقائق سريعة لم تكتشف من قبل عن التهاب المفاصل

حبسها في القفص| فتاة تدخل في معركة مرعبة مع أسد مفترس.. فيديو

من سريلانكا إلى الإسماعيلية.. قصة رحلة المانجو الإسمعلاوي على مدار ٢٠٠ عام

كاليفورنيا أول ولاية أمريكية يتجاوز فيها عدد إصابات كورونا المؤكدة 700 ألف حالة

ألمانيا تسجل 785 حالة إصابة جديدة و6 وفيات بـ فيروس كورونا في 24 ساعة

رولز رويس بـ10 ملايين جنيه.. ياسمين صبري تتصدر تويتر بسبب سيارتها الجديدة

AdvertisementS

فكري صالح يكشف لـ صدى البلد عن حارس المرمى الأجدر لخلافة الحضري في منتخب مصر

أخبار الرياضة .. تفوق أرسنال على ليفربول.. صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز.. ومرتضى منصور يحسم الجدل حول رمضان صبحي

فكري صالح لـ صدى البلد: تصعيد مصطفى شوبير ليس مجاملة.. ويوجد حراس خارج الأهلي والزمالك يستحقون فرصة مع المنتخب

إبراهيم سعيد: الأهلي له استراتيجية مختلفة عن الزمالك عقب الهزيمة في القمة

هاني حتحوت لـ مرتضى منصور: كان يجب عليك التحكم في انفعالاتك تجاه رئيس الوزراء.. فيديو

مرتضى منصور عن إمكانية تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي: لأ

عادل طعيمة: مفيش عقل يقول الأهلي يفقد 4 كباتن في موسم واحد

إبراهيم سعيد: لو أراد الأهلي الفوز ببطولة إفريقيا لابد من مشاركة أحمد فتحي أساسيا

صراع بين الأهلي وبيراميدز على المغربي أيوب الكعبي

المصري: نتعرض للظلم.. والأهلي لا يحتاج مجاملة.. فيديو

إبراهيم سعيد: مندهش من إصرار فايلر بالاعتماد على مروان محسن

نائب رئيس المصري يصرخ على الهواء: انجدونا من اللجنة الخماسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمواصفات مختلفة عن مصر .. هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في السعودية.. صور

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور

حبسها في القفص| فتاة تدخل في معركة مرعبة مع أسد مفترس.. فيديو