أخبار السوشيال ميديا .. رسالة شديدة اللهجة من لقاء الخميسي للجمهور.. ياسمين صبري تتصدر وسائل التواصل بسبب سيارتها.. وأكرم حسني يبدأ تصوير فيلمه الجديد

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:













نشرت لقاء الخميسي رسالة شديدة اللهجة لمتابعيها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.













وظهرت رضوى الشربيني فى الصوره بلوك كلاسيك باللون الاصفر وكتبت على الصورة: "Yellow “.

















نشرت الفنانة كنده علوش صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





















تصدرت ياسمين صبري موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد شرائها لسيارتها الجديدة من نوع "رولز رويس".









أعلن أكرم حسني عن بدء التحضير لفيلم "العميل صفر"، ونشر عبر حسابه على فيسبوك، صورة جمعته بمحمد سامي والمؤلف وائل عبد الله.