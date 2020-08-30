صحف الكويت تبرز رسائل الرئيس السيسي المهمة خلال افتتاح مشروعات الإسكندرية.. الرئيس: لن أبيع الوهم للمواطنين.. واستمرار المخالفات يدمر الدولة المصرية ولا يقل خطورة عن أزمة سد النهضة

صحف الكويت تبرز تصريحات السيسي من الإسكندرية:

الاستمرار فى المخالفات يدمر الدولة المصرية ولا يقل خطورة عن أزمة سد النهضة

لو مش عايزيني ما عنديش مشكلة

الدين الخارجي تحت السيطرة ولن أبيع الوهم مقابل الشعبية









أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، الأحد، الرسائل المهمة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه أمس، السبت، لعدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية.









وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية تحت عنوان "السيسي للمصريين: الإصلاح أمام عيني.. وسأعمل لبناء دولة عصرية حديثة"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أنه طالما ظل رئيسا للبلاد، فسيعمل بكل عزم وتصميم ودون تهاون على مواجهة كل الصعوبات والتجاوزات، لبناء دولة عصرية حديثة، مشددا على أن الدولة لن تغيب عن مواجهة التجاوزات والتحديات بعد اليوم.









وأضافت أن الرئيس السيسي، أكد أن القنوات الفضائية المعادية لمصر، والتي تعمل من الخارج، تشكك دائما في الجهود والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وتسعى إلى تخريب وتدمير الوطن، وتزعم بأن الدولة تهدم المساجد، متعهدا في الوقت نفسه بعدم الالتفات لمحاولات التخريب والتدمير، ومواصلة البناء والتعمير.









وتابعت أن الرئيس السيسي نوه إلى وجود مشكلتين رئيسيتين، هما مشكلتا التعدي والبناء غير المخطط، مشيرا إلى أن حجم التعدي في عام 2014، كان 12% من حجم المباني التي كانت موجودة في ذلك العام، ووصل فى عام 2020 إلى 37.5%، محذرا من أن الاستمرار فى هذه المخالفات، يدمر الدولة المصرية، ويعتبر أمرا لا يقل خطورة عن أزمة سد النهضة.









من جانبها، قالت صحيفة "الجريدة" الكويتية تحت عنوان "الرئيس عبدالفتاح السيسي: لن أبيع الوهم للحفاظ على شعبيتي"، إن الرئيس السيسي شدد على أنه لن يبيع الوهم تحت اعتبارات سياسية للحفاظ على شعبيته، محذرا من أن أي محاولة لتأجيل التطوير وتغييب الدولة، ستؤدي إلى تأجيل الإصلاح 100 عام.









وأضافت أن الرئيس السيسي وجه رسالة للمصريين، أكد فيها أنه لا مشكلة عنده في عدم البقاء في السلطة، لو أنهم لا يرغبون في بقائه في الحكم وممارسة الإصلاح والإجراءات التي تتبعها الدولة لمواجهة المخالفات في مجال البناء وغيره من المجالات، محذرا في الوقت نفسه من خطورة التعدي على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، والبناء غير المخطط؛ حيث أن تلك التعديات تهدد الدولة.









وأشارت إلى أن الرئيس السيسي طالب الإعلام المصري بدور أكبر، وحديث أعمق عند عرض القضايا التي تتصدى لها الدولة، مشيرًا إلى هدم الدولة نحو 30 مسجدا مخالفا في محور المحمودية الممتد بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة، مما أدى إلى ترديد شائعات حول هدم المساجد، من قبل القنوات الفضائية المسيئة لمصر، والتي تسعى لتدمير الشعوب وتخريب الأمم.









ونقلت عن الرئيس السيسي قوله: "غابت الدولة، لكن ماينفعش الدولة تغيب تاني... إن غابت تاني، يبقى أنتوا بتأجلوا التطوير 100 سنة... وأنا ماقدرش أعمل كده وأقبل بكده... الناس هتبقى زعلانة! لو مش عاوزين أبقى موجود هنا، أنا ماعنديش مشكلة... لكن لا يمكن أبقى موجود في مكان، إلا والإصلاح موجود وأمسك فيه وأخلصه".









وأكد السيسي أن الدين الخارجي لمصر تحت السيطرة، مشيرًا إلى أن حكومته تقترض بشروط ميسرة للغاية للحفاظ على معدل النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين حياة المواطنين وتوفير الخدمات.









بدورها، قالت صحيفة "السياسة" تحت عنوان "السيسي: الدين الخارجي تحت السيطرة ولن أبيع الوهم مقابل الشعبية"، إن الرئيس السيسي أكد أن مؤشرات الدين العام أو الخارجي للدولة وإن كانت مرتفعة، لكن جهود الدولة في ضبط هذا الدين وزيادة حجم الناتج القومي سيجعل الدين في الحدود الآمنة.









ونقلت عن الرئيس السيسي قوله: "لن أبيع الوهم للمواطنين تحت اعتبارات السياسة وللحفاظ على الشعبية، وأمامنا خياران، الأول أن نقوم بمشروعات تنمية، والثاني ألا نقوم بأي مشروعات، ولو لم يتم عمل تنمية، فستتراجع الدولة، وشعبها سيعاني، وسيكون الرقم المطلوب بعد ذلك في تمويل المشروعات، أكبر بكثير من التكلفة الحالية".









وأضافت أن الرئيس السيسي شدد على أن الدولة لا يمكنها التوقف عن تمويل المشروعات بالاقتراض، لكن بشرط أن تقوم الحكومة بضبط هذا الدين الخارجي، وجعله داخل الحدود الآمنة، فضلا عن زيادة حجم الناتج القومي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لولا تداعيات فيروس كورونا التي أصابت العالم كله، لحققت الدولة معدلات نمو كبيرة، ولم تحتاج الى الاقتراض من الخارج.









وقالت صحيفة "الراى" تحت عنوان "السيسي: يا نكون دولة مظبوط، يا سيب مكاني وأمشي، ويجي اللي يضيّعها ويخرّبها"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حذر من غياب الدولة عن التطوير مرة أخرى؛ حيث إنه إذا تم تأجليه، فسيكون ذلك لمدة لا تقل عن 100 عام".









وأضافت أن الرئيس السيسي وجه أجهزة الدولة، خاصة المحافظين ومديري الأمن، بضبط مخالفات البناء بكل حزم، مشددًا على أن من لا يستطيع أن يحقق الانضباط، عليه ترك مهام منصبه.









ونقلت عن الرئيس السيسي قوله: "يا نوقف هذه الممارسات ونكون دولة مظبوط، يا سيب مكاني وأمشي من هنا، ويجي اللي يضيعها ويخربها، وأنا باتكلم بجدية وحزم في الموضوع، فيه إجراءات لازم تتخذ (في مخالفات البناء)، وعندنا معدات تشيل وتبيد كل اللي حصل، ولو الناس مش عجبها الكلام ده، يبقى تستفتي على إني أسيب المكان وأمشي".









من جانبها، قالت صحيفة "القبس" تحت عنوان "السيسي للمصريين: "لو مش عايزيني ما عنديش مشكلة"، أن الرئيس السيسي، أكد أن الدولة المصرية لن تغيب مرة أخرى.









وقالت صحيفة "النهار" تحت عنوان "السيسي: لن أبيع الوهم للمصريين"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن مصر تعاني من عدة أزمات خطيرة، ومنها التعدي على الأراضي الزراعية، والبناء غير المخطط، مشيرا إلى أنه حذر من التعدي على الأراضي الزراعية منذ 5 سنوات، دون جدوى.







