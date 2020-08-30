السفيرة الأمريكية تنفي استثناء الكويت من زيارات المسؤولين لبلادها بسبب موقفها من التطبيع مع إسرائيل

نفت السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكي، استثناء الكويت من زيارات كبار المسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة، بسبب موقفها من التطبيع مع إسرائيل.





وأكدت رومانوسكي – في تصريح صحفي اليوم الأحد - متانة وقوة العلاقات بين الولايات المتحدة والكويت، مشددة على عدم وجود تأثير لموقف الكويت الرسمي من التطبيع مع إسرائيل، على العلاقات الثنائية بين البلدين.



