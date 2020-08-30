ألمانيا تسجل 785 حالة إصابة جديدة و6 وفيات بـ فيروس كورونا في 24 ساعة

أكدت ألمانيا تسجيل نحو 785 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 وست وفيات جديدة اليوم الأحد، وهي حصيلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لمعهد روبرت كوخ، المسؤول عن مكافحة الأمراض والوقاية منها في ألمانيا.





ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس المستجد المؤكدة في ألمانيا الآن 241،771 حالة.





فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الاصابة بـ كوفيد 19 في البلاد 9295، وفقًا لأحدث البيانات من معهد روبرت كوخ.



