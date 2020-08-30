ألمانيا تسجل 785 حالة إصابة جديدة و6 وفيات بـ فيروس كورونا في 24 ساعة

أكدت ألمانيا تسجيل نحو 785 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 وست وفيات جديدة اليوم الأحد، وهي حصيلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لمعهد روبرت كوخ، المسؤول عن مكافحة الأمراض والوقاية منها في ألمانيا.
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس المستجد المؤكدة في ألمانيا الآن 241،771 حالة.
فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الاصابة بـ كوفيد 19 في البلاد 9295، وفقًا لأحدث البيانات من معهد روبرت كوخ.
واندلعت أمس السبت، مظاهرات في العاصمة الألمانية برلين حيث نزل قرابة سبعة الآلاف من المتشككين في فيروس كورونا إلى الساحات في احتجاج جماهيري ضد قيود الوباء التي سُمح لها بالمضي قدمًا بعد معركة قانونية مريرة.
وقالت الشرطة الألمانية إنها تظهر بقوة وتراقب بصرامة الامتثال لارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي، حيث حذرت رئيسة شرطة برلين باربرا سلويك من أنه إذا لم يلتزم المتظاهرون بقواعد السلامة من الفيروسات، فستقوم الشرطة بإخلاء المنطقة "بسرعة كبيرة".
وأضافت: "لن نكون قادرين أو راغبين في مشاهدة عشرات الآلاف يتجمعون ويخلقون مخاطر العدوى".
وكانت سلطات مدينة برلين قد قررت في السابق عدم السماح لمظاهرة السبت بالمضي قدمًا، خوفًا من أن المتظاهرين الذين يقدر عددهم بنحو 22 ألفًا لن يفصلوا مسافة 1.5 متر (خمسة أقدام) أو يلتزمون بمتطلبات أقنعة الوجه.
وأثار الحظر غضب المنظمين وأنصارهم الذين غمروا وسائل التواصل الاجتماعي برسائل غاضبة تعهدوا بالاحتجاج على أي حال، حتى أن البعض دعا إلى العنف.