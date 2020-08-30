AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ألمانيا تسجل 785 حالة إصابة جديدة و6 وفيات بـ فيروس كورونا في 24 ساعة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:46 ص
كورونا في المانيا
كورونا في المانيا
Advertisements
على صالح
أكدت ألمانيا تسجيل نحو 785 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 وست وفيات جديدة اليوم الأحد، وهي حصيلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لمعهد روبرت كوخ، المسؤول عن مكافحة الأمراض والوقاية منها في ألمانيا.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس المستجد المؤكدة في ألمانيا الآن 241،771 حالة. 

فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الاصابة بـ كوفيد 19 في البلاد 9295، وفقًا لأحدث البيانات من معهد روبرت كوخ.

واندلعت أمس  السبت، مظاهرات في العاصمة الألمانية برلين حيث نزل قرابة سبعة الآلاف من المتشككين في فيروس كورونا إلى الساحات في احتجاج جماهيري ضد قيود الوباء التي سُمح لها بالمضي قدمًا بعد معركة قانونية مريرة.

وقالت الشرطة الألمانية إنها تظهر بقوة وتراقب بصرامة الامتثال لارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي، حيث حذرت رئيسة شرطة برلين باربرا سلويك من أنه إذا لم يلتزم المتظاهرون بقواعد السلامة من الفيروسات، فستقوم الشرطة بإخلاء المنطقة "بسرعة كبيرة".

وأضافت: "لن نكون قادرين أو راغبين في مشاهدة عشرات الآلاف يتجمعون ويخلقون مخاطر العدوى".

وكانت سلطات مدينة برلين قد قررت في السابق عدم السماح لمظاهرة السبت بالمضي قدمًا، خوفًا من أن المتظاهرين الذين يقدر عددهم بنحو 22 ألفًا لن يفصلوا مسافة 1.5 متر (خمسة أقدام) أو يلتزمون بمتطلبات أقنعة الوجه.

وأثار الحظر غضب المنظمين وأنصارهم الذين غمروا وسائل التواصل الاجتماعي برسائل غاضبة تعهدوا بالاحتجاج على أي حال، حتى أن البعض دعا إلى العنف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 193243 حالة

خلال 24 ساعة .. 219 حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا

ألمانيا تسجل 219 إصابة جديدة بكورونا وأربع وفيات

ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 198556 حالة

خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 248 إصابة و3 وفيات بفيروس كورونا

ألمانيا تؤكد 159 حالة اصابة جديدة بـ كورونا

ترشيحاتنا

الشرطة الألمانية تعتقل المئات في اعتصام ضد قيود فيروس كورونا

علي جمعة: هناك ذنوب لا يغفرها صيام يوم عاشوراء.. فيديو

المصري: نتعرض للظلم.. والأهلي لا يحتاج مجاملة.. فيديو

إبراهيم سعيد: مندهش من إصرار فايلر بالاعتماد على مروان محسن

طبول الحرب تقرع في شرق المتوسط.. هل يتجاوز أردوغان الخط الأحمر الثاني؟

الحكومة تقترض 44.5 مليار جنيه للسيطرة على عجز الموازنة

AdvertisementS

امرأة محبوسة في قفص 25 عاما لسبب غريب.. فيديو

فكري صالح يكشف لـ صدى البلد عن حارس المرمى الأجدر لخلافة الحضري في منتخب مصر

حبسها في القفص| فتاة تدخل في معركة مرعبة مع أسد مفترس.. فيديو

الكويت تستثني المعلمين الوافدين من خطة الإحلال

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

حريم ترامب.. كراهية ميلانيا وإيفانكا تظهر علنًا في مؤتمر الحزب الجمهوري| فيديو

بعد تزايد إصابات كورونا.. برلماني: الحكومة قد تتجه لإعادة حظر التجول

انشقاق وانهيار الإخوان .. نتائج إلقاء القبض على محمود عزت.. فيديو

أخبار الرياضة .. تفوق أرسنال على ليفربول.. صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز.. ومرتضى منصور يحسم الجدل حول رمضان صبحي

فكري صالح لـ صدى البلد: تصعيد مصطفى شوبير ليس مجاملة.. ويوجد حراس خارج الأهلي والزمالك يستحقون فرصة مع المنتخب

أخبار السوشيال ميديا .. رسالة شديدة اللهجة من لقاء الخميسي للجمهور.. ياسمين صبري تتصدر وسائل التواصل بسبب سيارتها.. وأكرم حسني يبدأ تصوير فيلمه الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمواصفات مختلفة عن مصر .. هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في السعودية.. صور

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور

حبسها في القفص| فتاة تدخل في معركة مرعبة مع أسد مفترس.. فيديو