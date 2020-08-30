تضم 120 حرفة.. لميس سلامة: مصر بها 250 تجمعا للحرف اليدوية والتراثية.. فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن مصر بها 250 تجمعا للحرف اليدوية والتراثية يضم 120 حرفة، لافتة إلى أن المسئولين عن المتحف الكبير أعلنوا بالأمس عن تصنيع منتجات يدوية تحاكى الأبعاد الحقيقية للقطع الأثرية بالمتحف الكبير.









وأضافت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفى أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بذلك يكون أول متحف مصرى سيكون له منتجات فى العالم كله.









وتابعت أن وزارة الشباب والرياضة قررت أن تدعم كل من لديه موهبة ولديه حرفة معينة يريد إتقانها، وتقدم دورات تدريبية فى الحرف التراثية واليدوية.



