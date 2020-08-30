AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تضم 120 حرفة.. لميس سلامة: مصر بها 250 تجمعا للحرف اليدوية والتراثية.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:18 ص
لميس سلامة
لميس سلامة
Advertisements
آيات أحمد
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن مصر بها 250 تجمعا للحرف اليدوية والتراثية يضم 120 حرفة، لافتة إلى أن المسئولين عن المتحف الكبير أعلنوا بالأمس عن تصنيع منتجات يدوية تحاكى الأبعاد الحقيقية للقطع الأثرية بالمتحف الكبير.


وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفى أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بذلك يكون أول متحف مصرى سيكون له منتجات فى العالم كله.


وتابعت أن وزارة الشباب والرياضة قررت أن تدعم كل من لديه موهبة ولديه حرفة معينة يريد إتقانها، وتقدم دورات تدريبية فى الحرف التراثية واليدوية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لميس سلامة: استمرار الحرف اليدوية والاهتمام بها يستهدف الارتقاء بالصناعات الصغيرة والمتوسطة

تحت رعاية الرئيس.. جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ينظم الدورة الثانية لمعرض تراثنا

نيفين جامع: رفع قدرات مشروعات الحرف اليدوية.. ومعرض تراثنا نافذة لتسويق المنتجات

رشا مجدى: تصنيع منتجات يدوية تحاكي الأبعاد الحقيقية للقطع الأثرية بالمتحف الكبير..فيديو

لميس سلامة: الحرف والمشغولات اليدوية تحافظ على تراث البلد وتاريخها.. فيديو

ترشيحاتنا

زينة بصحبة لبلبة في خطوبة ابنة مدحت العدل.. صور

امرأة محبوسة في قفص 25 عاما لسبب غريب.. فيديو

بائع الفريسكا لـ صدى البلد: لم أتوقع ما حدث .. وأتمنى التخصص في الجراحة العامة

الشرطة الألمانية تعتقل المئات في اعتصام ضد قيود فيروس كورونا

دورها حيوي في جهاز المناعة .. أسباب انتفاخ الغدد اللمفاوية

هاني حتحوت لـ مرتضى منصور: كان يجب عليك التحكم في انفعالاتك تجاه رئيس الوزراء.. فيديو

AdvertisementS

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

فكري صالح يكشف لـ صدى البلد عن حارس المرمى الأجدر لخلافة الحضري في منتخب مصر

امرأة محبوسة في قفص 25 عاما لسبب غريب.. فيديو

حبسها في القفص| فتاة تدخل في معركة مرعبة مع أسد مفترس.. فيديو

الكويت تستثني المعلمين الوافدين من خطة الإحلال

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور

انخفاض أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط.. تفاصيل

بعد تزايد إصابات كورونا.. برلماني: الحكومة قد تتجه لإعادة حظر التجول

أخبار الرياضة .. تفوق أرسنال على ليفربول.. صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز.. ومرتضى منصور يحسم الجدل حول رمضان صبحي

حريم ترامب.. كراهية ميلانيا وإيفانكا تظهر علنًا في مؤتمر الحزب الجمهوري| فيديو

انشقاق وانهيار الإخوان .. نتائج إلقاء القبض على محمود عزت.. فيديو

فكري صالح لـ صدى البلد: تصعيد مصطفى شوبير ليس مجاملة.. ويوجد حراس خارج الأهلي والزمالك يستحقون فرصة مع المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمواصفات مختلفة عن مصر .. هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في السعودية.. صور

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور

حبسها في القفص| فتاة تدخل في معركة مرعبة مع أسد مفترس.. فيديو