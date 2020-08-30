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أخبار العالم

مصرع شخص بالرصاص باشتباكات في بورتلاند الأمريكية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:13 ص
مصرع شخص بالرصاص
مصرع شخص بالرصاص جراء اشتباكات في بورتلاند الأمريكية
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قسم الخارجي
لقي شخص مصرعه رميا بالرصاص مع اندلاع اشتباكات بين محتجين من جماعات متناحرة في ساعة متأخرة من مساء أمس، السبت، في مدينة بورتلاند الأمريكية، التي شهدت مظاهرات متكررة لأشهر تحولت لأعمال عنف أحيانا.


وقالت الشرطة إن أعمال العنف وقعت في منطقة وسط بورتلاند وإنها قامت باعتقالات؛ بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".


وذكرت شرطة بورتلاند على "تويتر" أن "تجمعا سياسيا جرى بوسط بورتلاند، ووقعت بعض حالات العنف بين متظاهرين ومتظاهرين مناوئين، وتدخل رجال الشرطة وقاموا باعتقالات في بعض الحالات".


ونقل فرع محلي لمحطة "إن. بي. سي" عن الشرطة قولها إن شخصا لقي حتفه في إطلاق نار.


 ولم تتوافر تفاصيل عن هوية القتيل.
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