خدمات تعليمية وصحية ومرافق.. محافظ الأقصر يتابع تنفيذ المشروعات تنموية ومبادرة حياة كريمة

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بجولة تفقدية داخل مدينتة القرنة برفقة اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.





وذلك لمتابعة انتظام عمل الأجهزة المحلية والموقف التنفيذي للمشروعات التي يجرى تنفيذها على أرض محافظة الأقصر.







استهل المحافظ جولته بتفقد مدرسة نجع الجسر الابتدائية بقرية الضبعية بمدينة القرنة، وأكد المهندس إسلام الدهرين رئيس قطاع الهيئة العامة للابنية التعليمية بالأقصر أنه يتم القيام بأعمال إحلال وتجديد كلي للمدرسة المقامة على مساحة نحو 2700 متر وتشمل دور أرضي وأربعة طوابق بسعة 16 فصلا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 7 ملايين جنيه ونصف المليون تقريبا ومن المقرر إنهاء العمل بها مارس المقبل.









استكمل المحافظ جولته بتفقد طريق وادي الملوك السياحي استعدادا لعودة السياحة ودخول الموسم السياحي واستمع المحافظ لشرح من كل من حجازي النحاس ومصطفى جبريل نائبا رئيس مدينة القرنة حول مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق السياحي بطول نحو 3,5 كيلومتر تقريبا عبر استخدام تقنية حديثة لأول مرة بالأقصر معتمدة من جامعات القاهرة وعين شمس وهي عبارة عن ترميم وحقن الاسفلت بطبقة زيتية (كيرو سيرفس) تمهيدا لرصف الطريق بطبقة اسفلتية بتكلفة أقل بداية من مدخل شارع السيدة زينب وحتي مقابر وادي الملوك.





ووجه المحافظ خلال تفقده للطريق بتطوير إنارته وتكثيفها وطلاء الأعمدة بلون موحد يتماشى مع الهوية البصرية الجديدة للمحافظة وبشكل يسر الناظرين.





كما تفقد المحافظ اعمال توسعة طريق الرواجح بطول ٥ كليو متر بداية من كوبري القباوي وحتى نقطة إسعاف مدخل الطريق الصحراوي وقرية القبلي قامولا مرورًا بكمين الحباشي وقرية السناينة وذلك عقب إزالة عوائق التوسعة من تعديات وأعمدة إنارة وكابلات مرافق بمعرفة الأجهزة المحلية بمدينة القرنة.





وتابع المحافظ انتهاء أعمال المرحلة الأولى من توسعة الطريق برمي التربة الزلطية تمهيدا لرصفه موجها بوضع "مواسير" أسفل التربة لاستخدامها مستقبلا في حال احتياجها لمد كابلات للمرافق ومن المقرر إنهاء العمل بمشروع توسعة الطريق في غضون شهرين.





وفي إطار متابعته لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يمكنهم من عيش حياة أفضل، وتابع المحافظ خلال جولته المطولة بمدينة القرنة ما تم تنفيذه بقرية القبلي قامولا من تركيب محولات كهرباء ومد كابلات كهرباء وأعمدة إنارة جديدة بجانب الخطة الموضوعة لتنمية القرية والتي تشمل رصف طرقها وتمهيد شوارعها بالإضافة الى تنفيذ مشروعات تنموية خدمية أخرى في المجالات التعليمية والصحية والتضامن الاجتماعي.





واختتم المحافظ جولته بمتابعة تغطية جزء من ترعة طراد النيل بطول 35 مترا أمام الوحدة الصحية بالقبلي قامولا واستجابة لرغبة الأهالي وافق المحافظ على مد تغطية الترعة ولتصل أمام مدخل مدرسة القبلي قامولا الإعدادية بطول 15 مترا.



