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مرأة

لفقدان الوزن دون مضاعفات.. 5 أخطاء شائعة يجب تجنبها

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:29 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
هل تخطط لاتباع حمية كيتو؟ الكيتو هو نظام غذائى يتبعه الكثيرون مؤخرا ممن يفضلون اتباع نظام غنى بالبروتينات، فقبل عمل أكلات كيتو دايت وقبل اتباع طريقة دايت الكيتو يجب أن تعرف الأطعمة التي يجب تناولها والأطعمة التي يجب تجنبها أثناء اتباع النظام الغذائي.

وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، ليست كل الأطعمة تحتوي على نسبة البروتين إلى الدهون الصحيحة، وهناك بعض الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات أكثر من غيرها، وإليك طريقة عمل أكلات كيتو دايت وريجيم الكيتو فى أسبوع.
لا للكربوهيدرات
 إن استبعاد جميع الكربوهيدرات غير الصحية تمامًا من النظام الغذائي، يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أسرع وأكثر فاعلية.


ابتعد عن العنب
يمكن أن يكون العنب اختيارًا خاطئًا للفاكهة للأشخاص الذين يتبعون حمية الكيتو، حيث يحتوي على كمية أعلى من الفركتوز مقارنة ببعض الفواكه الأخرى، مثل الليمون، لذلك يحتوي العنب على كربوهيدرات غير صحية، مما قد يؤثر على نتائج نظام كيتو الغذائي.


توقف عن الجبن
يعد الجبن من الأطعمة التى يجب تجنبها عند اتباع نظام الكيتو، فيؤثر محتوى الدهون في الجبن على نظامك الغذائي، مما يؤدي إلى إبطاء النتائج.


الذرة وفعالية النظام
يشعر معظمنا أن الذرة نبات صحي يحتوي على عدد من العناصر الغذائية مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، في حين أنه من الصحيح أن الذرة غذاء جيد للأشخاص الذين لا يتبعون نظام كيتو الغذائي، إلا أنه يمكن أن يكون سلبيًا للأشخاص الذين يتبعون حمية الكيتو، الذرة غنية أيضًا بمحتوى الكربوهيدرات، مما قد يؤثر على فعالية نظامك الغذائي وبالتالي يجب تجنبه.


الفول المدمس فى الكيتو دايت
أنواع عديدة من البقول غير مسموح بها فى الكيتو دايت، وذلك لعدة أسباب أبرزها صعوبة هضمه لاحتوائه على نسب عالية من الكربوهيدرات المعقدة التى  تستهلك جهدًا حتى يتم هضمها.
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