فى خدمتكم جميعًا.. رسالة أبوية من النائب محمد أبو العينين لأوائل ثانوية الأزهر.. فيديو

وجه النائب محمد أبو العينين ، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، التحية لأوائل الطلبة من الثانوية الأزهرية خلال تكريمهم، قائلًا: "أنتم محظوظون لأنكم مع تحديات الدين الإسلامى، هناك تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية تعيشونها، والحمد لله عبرنا من النفق المظلم ونركز على الإنجازات بفضل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى أمور البلاد".









وأضاف النائب أبو العينين، خلال حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية، والذى أذاع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" مقطعا منه، أن كل الإنجازات التاريخية التى تحدث كل يوم يراها الجميع، مؤكدًا أن الرئيس لا يتحدث بأى شيء إلا وينفذه".









وتابع: "يُشرفني أن أُحيي بكل تقدير واحترام، أوائل الثانوية الأزهرية 2020، وأتقدم إليهم بخالص التهاني القلبية والتقدير الجّم لما بذلوه من إنجاز وما حققوه من إعجاز، خلال عام دراسي صعب وظروف قاسية، أثبتوا خلالها قوة عزيمتهم ونُبل غايتهم".









وأكد أنه سعيد بتفوق الطلاب لأنهم العقول النابغة والتى تتولى مسئولية العلم والتقنية الحديثة، وقال: "محمد أبو العينين فى خدمتكم جميعًا وفى خدمة كل متفوق".





ونظم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، حفل تكريم لأوائل الثانوية الأزهرية، ومنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير لكى تكون حافزًا لهم ليكونوا قيمة مضافة للوطن، وذلك استكمالا لمبادرة "أبو العينين" لتكريم طلاب مصر المتميزين بعد تكريم أوائل الثانوية العامة الأسبوع الماضي.









جاء ذلك بحضور النائب محمد أبو العينين، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد بركات، المشرف على المركز الإعلامي للأزهر الشريف، والسيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير عام شبكة قنوات صدى البلد.