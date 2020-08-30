أهالي مدينة فايد يشكون من توقف أعمال تجديد المزلقان الرئيسي

استغاث المواطن شريف عبد الباقى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" من تكدس مروري كبير وتصادمات كثيره فى مدينة فايد.



ويقول فى رسالته: " نحن اهالي مدينة فايد محافظة الاسماعيلية نعاني منذ اكثر من شهرين من توقف اعمال تجديد مزلقان فايد الرئيسي مما تسبب في تكدس مروري كبير وتصادمات كثيره خصوصا وان هذا الشارع يشهد كثافه مروريه كبيره جدا نظرا لانه الطريق المؤدي الي الشواطئ .





و أضاف ": لاحظنا توقف تام لأعمال التنفيذ وتعرض المواطنين والسيارات لخطر التصادم ونرجو عمل اللازم نحو سرعة الانتهاء من أعمال التجديد او سحب العمل من الشركة المنفذة وإسناده إلى أخرى مع توقيع أقصى غرامة تأخير على الشركة المنفذة الحالية.





وللتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال علي رقم 01017975225





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.