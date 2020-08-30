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أخبار العالم

إلغاء الرحلات والحفلات فى المدارس.. انطلاق العام الدراسي الجديد بالإمارات

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:14 ص
صدى البلد
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ميس رضا

  انطلق ماراثون العام الدراسي الجديد فى الإمارات العربية المتحدة صباح اليوم، الأحد، وسط إجراءات احترازية مشددة من تعقيم المدارس.

 

ومن بين الإجراءات المشددة، إعادة جدولة زمن الحصص المدرسية، بحيث يتم تقليل زمن وجود الطلبة في القاعة نفسها، مع تقليل الزمن الكلي داخل المنشأة التعليمية خلال المرحلة الأولى من بدء الدراسة، ثم زيادة فترات وجود الطلبة تدريجيًا وفقًا لتعليمات الوزارة، وتطبيق الخطط التربوية الفردية للطلبة أصحاب الهمم أثناء فترة الامتحانات حسب فئات الإعاقة، وتوفير احتياجاتهم حسب قدراتهم الفردية.

 

وبالنسبة لإجراءات الرقابة والمتابعة، بين الدليل أن الوزارة ستراقب مدى التزام المنشآت التعليمية بتطبيق إرشادات إطار «تشغيل المنشآت التعليمية أثناء الجائحة».

 

كما قرّرت وزارة التربية والتعليم الإماراتية تحويل حصص مواد «الفنون» و«الرياضة» للتدريس بنظام «التعليم الافتراضي»، إضافة إلى تأجيل تنفيذ حصص الأنشطة الحرة المرنة في الجدول المدرسي في المرحلة الأولى من عودة الطلبة إلى المدارس، وإلغاء الأنشطة الجماعية، ومنها الرحلات والاحتفالات والألعاب الرياضية والمعسكرات، أو تحويلها إلى أنشطة افتراضية.

 

جاء ذلك في دليل «البروتوكولات والإجراءات لتشغيل المنشآت التعليمية أثناء جائحة كورونا»، الذي اعتمدته الوزارة أخيرًا.

 

وحول المناهج الدراسية، أوضح الدليل إجراءات عدة لها، منها وضع تصور للمواد الدراسية كافة، وتحديد كيفية تدريسها في حال استخدام أسلوب التعليم عن بُعد والتعليم الهجين، ومراعاة تقليل نواتج التعليم عن بُعد للمواد الدراسية إلى الحد الأدنى، الذي لا يسبب فقدًا في التعلم لدى الطلبة في المرحلة الأولى من العودة التدريجية.


وفي حال عدم التزام أي منشأة بتطبيق الإرشادات، ستنفذ لائحة المخالفين للاشتراطات والإجراءات الاحترازية عليها.

 

كما سيتم تشكيل فريق عمل داخلي في المنشأة التعليمية بمسمى «لجنة الصحة والسلامة» يراقب العمليات والأنشطة التي تنفذ فيها، لضمان تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة.

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