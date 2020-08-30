AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ذكرى وفاة نجيب محفوظ.. «من الحارة إلى العالمية»

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:26 ص
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
Advertisements
فرح علاء الخولي

عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "ten" الفضائية تقريرا عن ذكرى وفاة أديب نوبل، الكاتب نجيب محفوظ رائد الرواية والكتابة الإبداعية.

 

تمر اليوم ذكرى رحيل الأديب العالمى نجيب محفوظ، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 30 أغسطس من عام 2006، تاركا خلفه الكثير من الأعمال الأدبية الرفيعة، التى تظل أيقونة من أيقونات الأدب العربى.

 

نجيب محفوظ هو الكاتب العربى الوحيد الذى حقق المستحيل، عندما أعلنت الأكاديمية السويدية فوزه بأهم جائزة فى العالم هى نوبل للآداب، وكان ذلك فى يوم 13 أكتوبر عام 1988م.


تدور أحداث روايات صاحب نوبل فى مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هى الحارة التى تعادل العالم، ويعد محفوظ أكثر أديب عربى نقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون، ، ومن أعماله الحرافيش وأولاد حارتنا وهمس الجنون وغيرها الكثير من الأعمال.

 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 مواقف أبكت نجيب محفوظ بحرقة.. وطبيب شهير سبب تسميته بهذا الاسم

مركز نجيب محفوظ يعود لاستقبال زواره عقب عيد الأضحى

ترشيحاتنا

الحكومة تقترض 44.5 مليار جنيه للسيطرة على عجز الموازنة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة بالبلاد بنهاية الأسبوع الجاري.. فيديو

لقاء الخميسي توجه رسالة شديدة اللهجة لجمهورها

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

امرأة محبوسة في قفص 25 عاما لسبب غريب.. فيديو

انخفاض أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 مزايا صحية.. فوائد الزنجبيل على الريق

بعد سيارتها الرولز رويس rolls royce .. الفرق بين سيارة ياسمين صبري ومحمد رمضان

الراحل شادويك بوسمان تزوج سرا من هذه الفتاة.. اعرف الحكاية