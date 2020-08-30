ذكرى وفاة نجيب محفوظ.. «من الحارة إلى العالمية»

عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "ten" الفضائية تقريرا عن ذكرى وفاة أديب نوبل، الكاتب نجيب محفوظ رائد الرواية والكتابة الإبداعية.

تمر اليوم ذكرى رحيل الأديب العالمى نجيب محفوظ، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 30 أغسطس من عام 2006، تاركا خلفه الكثير من الأعمال الأدبية الرفيعة، التى تظل أيقونة من أيقونات الأدب العربى.

نجيب محفوظ هو الكاتب العربى الوحيد الذى حقق المستحيل، عندما أعلنت الأكاديمية السويدية فوزه بأهم جائزة فى العالم هى نوبل للآداب، وكان ذلك فى يوم 13 أكتوبر عام 1988م.





تدور أحداث روايات صاحب نوبل فى مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هى الحارة التى تعادل العالم، ويعد محفوظ أكثر أديب عربى نقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون، ، ومن أعماله الحرافيش وأولاد حارتنا وهمس الجنون وغيرها الكثير من الأعمال.