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حوادث

ضبط عاطل متهم بقتل شخص في مشاجرة ببني سويف

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:26 ص
كلبش
كلبش
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محمد عبدالحليم
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، عاملا لاتهامه بقتل عاطل بالإضافة إلى 5 آخرين شاركوا فى المشاجرة بمركز سمسطا جنوب غربى المحافظة.


وتعود الواقعة إلى تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية يفيد بمقتل عاطل على يد عامل، بالإضافة إلى مشاركة 5 أشخاص آخرين فى مشاجرة بينهما بمركز سمسطا، ووجه على الفور بتكثيف التحريات وسرعة ضبط المتهمين.


وتم تشكيل فريق بحثي بإشراف العميد محمود حاتم، رئيس فرع بحث الجنوب، وبرئاسة المقدم حسام الريدى، رئيس مباحث سمسطا، ويضم النقيب محمد حسن، معاون أول رئيس المباحث، حيث تواصلت التحريات الأولية إلى أن المجنى عليه يدعى "نادى. م. ا"، 27 سنة، عاطل، مقيم بمركز سمسطا، والمتهم ويدعى "أحمد. س. ا"، 27 سنة، عامل، وقام بطعنه المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" أثناء المشاجرة.


بالإضافة إلى مشاركة 5 آخرين فى المشاجرة وهم "رجب. س. ا"، 25 سنة، فلاح، شقيق المتهم، و"رمضان. ع. ع"، 31 سنة، فلاح، و"عبد العزيز. ا. ع"، 20 سنة، فلاح، و"عامر. ع. ع"، 21 سنة، عامل، و"عبد الرحمن. ع. ع"، 30 سنة، عامل، وجميعهم مقيمون بعزبة حمد عبده التابعة لدائرة المركز.


وتبين من التحريات الأولية أن سبب المشاجرة يرجع إلى قيام المجنى عليه بالتعدى على شقيق المتهم الأول، فتطورت إلى مشاجرة بين المتهمين والمجنى عليه قام خلالها المتهم الأول بطعنه بسلاح أبيض "مطواة"، مما أدى إلى مصرعه فى الحال.


وقاد المقدم حسام الريدى، رئيس مباحث سمسطا، حملة أمنية مكبره تمكن خلالها من ضبط المتهم الأول والسلاح المستخدم فى الواقعة وباقى المتهمين المشاركين فى المشاجرة، وتم تحرير محضر رقم 2349 لسنة 2020 إدارى شرطة سمسطا، وقررت نيابة سمسطا حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق.
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