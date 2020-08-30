كاتبة أمريكية لــ صدى البلد: قطر تمول الجماعات المعادية للغرب وتتحكم فيها لتظهر دائما كفارس أبيض يحمي أمريكا وإسرائيل.. والدوحة لا تستطيع التراجع عن دعم الإرهابيين خشية انهيار تام لنظام الحكم

- إيرينا تسوكرمان:
- أهداف قطر إضعاف الحكومات الشرعية وتعزيز الأيديولوجيات المناهضة للغرب لمساومته
- قطر تنسق مع الجماعات المتطرفة لتهديد الغرب ثم تتدخل كوسيط رغبة في زيادة الاعتماد عليها وادعاء بيان أهميتها على الساحة الدولية
- الدوحة تمول حزب الله دعما لإيران واتقاءً لشرها
- قطر تروج أنها تحمي الحدود الإسرائيلية ومسؤولة التحكم في كل الجماعات المعادية لــ تل أبيب
- الإخوان على استعداد للتحالف مع أي منظمة أو دولة أو كيان غير حكومي يرغب في التمويل
أكدت الكاتبة والحقوقية الأمريكية إيرينا تسوكرمان أن علاقة حركة حماس، وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بقطر هي علاقة براجماتية بالدرجة الأولى، وهو ما جعل هذه الجماعات والتنظيمات تحت سلطة الدوحة، توجهها كيفما تشاء وتسلطها على من تشاء، مشيرة إلى أنه وفي الوقت الحالي تنسق قطر مع هذه العناصر بشكل أساسي ضد مصالح الغرب رغبة منها في زيادة الاعتماد عليها وإدعاء بيان أهميتها على الساحة الدولية.
وقالت الكاتبة، في تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، إن حماس وحزب الله كلاهما وكلاء لإيران، والتي تسعى إلى دمج شبكاتها على الصعيد العالمي، كما أن حركة حماس هي الأم لكل هذه الجماعات، وبالتالي فهي مرتبطة أيديولوجيًا بحماس وحزب الله، كما أن جماعة الإخوان المسلمين تتعاون مع هؤلاء الوكلاء الخمينيين على أساس الجذور الأيديولوجية الثورية المشتركة والتاريخ والنهج السياسية في كثير من النواحي، أما فيما يتعلق بتمويل قطر لجميع هذه المجموعات، فإنه يتم لأسباب عديدة: مع جماعة الإخوان المسلمين - في المقام الأول لتوسيع نفوذ قطر ضد منافسيها الإقليميين، وإنشاء قاعدة لدعم النفوذ الجيوسياسي لدولة قطر في الدول الغربية من خلال تعاون النظام التعليمي وفهم الشرق الأوسط والإسلام، وأيضًا من خلال رفع المرشحين السياسيين الذين سيكونون في صالح أهداف قطر.
وقالت إن تمويل حزب الله يعتبر جزءًا من تحالف قطر مع إيران، وهو جزئيًا وسيلة لحماية نفسها من أي عدوان إيراني محتمل بهدف السيطرة على الموارد القطرية، وجزءًا من استراتيجية قطر المتمثلة في استخدام أي أعداء لدول غربية كوكلاء مثل الولايات المتحدة، وكذلك المملكة العربية السعودية، كما تخدم حماس نفس الهدف، لكن التمويل أيضًا يمنح قطر فرصة للعب دور الوسيط والفارس الأبيض الذي يحمي الحدود الإسرائيلية، ويعطيها صورة إقليمية أكثر بروزًا ويجعلها تبدو لا غنى عنها للبيت الأبيض، والتأثير عليها هو الهدف النهائي للدوحة.
وشددت تسوكرمان على أن جميع الجهات المذكورة أعلاه تتطلع إلى زعزعة استقرار الغرب، خاصة الولايات المتحدة، ونظرائهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأصبحت حماس فاسدة بمرور الوقت، وأصبح دورها الآن إلى حد كبير مصدر إزعاج وإلهاء لإسرائيل عن قضاياها الحدودية الأخرى، وزيادة أيديولوجيات الكراهية، وغسيل الأموال للجهات الفاعلة الأخرى.
ولفتت إلى أن حزب الله يسعى إلى الاحتفاظ بالسيطرة السياسية على لبنان، مع توسيع نفوذه في الخارج، وعلى الرغم من العقوبات المتزايدة، للسيطرة على شبكة الجريمة المنظمة الدولية لتعزيز تمويل اقتصاد الظل الإيراني والمخططات المتنوعة، وأيضًا ليكون وكيلًا لعمليات مختلفة، ونموذج لتدريب الميليشيات في كل مكان.
وأضافت أنه في الآونة الأخيرة، كان حزب الله يلعب دورًا دفاعيًا أكثر في الغرب خاصةً بسبب النهج الأكثر عدوانية في وقف تمويل الجماعات من قبل الإدارة الأمريكية، لكن تصدير الثورة الإيرانية من خلال هذه الوسائل يظل الهدف النهائي. ولا يزال الإخوان المسلمون يسعون وراء الخلافة، ولكن حتى ذلك الحين على استعداد للتحالف مع أي منظمة أو حركة أو أيديولوجية أو دولة أو كيان غير حكومي يرغب في فتح الأبواب والتعاون في التمويل والأهداف السياسية وتغطيته والعمل معًا، لمواجهة الأعداء المشتركين والسعي لتحقيق أهداف فورية محدودة في إضعاف الحكومات الشرعية وتعزيز الأيديولوجية المناهضة للغرب.
قناة الجزيرة بوق الشيطان
وعن دور قناة الجزيرة المشبوه، أكدت تسوكرمان أنها ليست فقط لسان حال قطر أو وسيلة للترويج للسياسة الخارجية لدولة قطر، بل هي أيضًا مركز لعمليات حرب المعلومات ومركز للنشاط الأيديولوجي والترقية الوظيفية، في حين أنها نفسها لا تشارك في هجمات إرهابية مباشرة، مما يجعلها غير مؤهلة لهذا التصنيف المحدد في معظم الدول الغربية بموجب قوانينها الحالية، إلا أنها أعطت بالتأكيد منصة بل وروجت عن عمد للإرهابيين والمتطرفين من كل خلفية معادية للغرب يمكن تصورها بدءًا من أسامة بن لادن، وأعضاء النصرة لأنصار حزب الله، وركائز جماعة الإخوان المسلمين الأيديولوجية مثل يوسف القرضاوي، والشيوعيين المناهضين للغرب، وشخصيات راديكالية أخرى، إسلامية وخمينية، ومن كل انتماء أيديولوجي يمكن تصوره يخدم أغراض قطر ودولتها والحلفاء.
كما اتبعت أجندة قطر من خلال الأنشطة غير الأخلاقية وغير القانونية، مثل عمليات التجسس ضد المواطنين الأمريكيين، وابتزاز المجتمعات المختلفة، والتلقين الأيديولوجي البغيض، وانتشار الدعاية، والتضليل، و"غسيل الأخبار"، والهجمات على قادة الدول المنافسة لقطر. والعمليات النفسية التي تستهدف المؤثرين والجماهير الغربية.
وأكدت الكاتبة الأمريكية أن قطر تخشى التخلف عن الركب، مشيرة إلى أنها أصبحت نفسها معتمدة على المتطرفين لدرجة أنها لا تستطيع الآن التراجع تمامًا دون تعريض أفراد العائلة المالكة للسخرية والتشويه في أحسن الأحوال والاغتيالات المحتملة في السيناريو الأكثر احتمالًا، كما أنها قامت ببناء إستراتيجيتها للتأثير بالكامل ليس على تشجيع الأشخاص الطيبين للعلاقات بين الآخرين وسكانها الصغار بقدر ما على شراء النفوذ على حساب الدول الأخرى وعلى تشويه سمعتها، نظرًا لأن قطر أصبحت أقل ضرورة من الناحية الاقتصادية.