كاتبة أمريكية لــ صدى البلد: قطر تمول الجماعات المعادية للغرب وتتحكم فيها لتظهر دائما كفارس أبيض يحمي أمريكا وإسرائيل.. والدوحة لا تستطيع التراجع عن دعم الإرهابيين خشية انهيار تام لنظام الحكم

إيرينا تسوكرمان:

أهداف قطر إضعاف الحكومات الشرعية وتعزيز الأيديولوجيات المناهضة للغرب لمساومته

قطر تنسق مع الجماعات المتطرفة لتهديد الغرب ثم تتدخل كوسيط رغبة في زيادة الاعتماد عليها وادعاء بيان أهميتها على الساحة الدولية

الدوحة تمول حزب الله دعما لإيران واتقاءً لشرها

قطر تروج أنها تحمي الحدود الإسرائيلية ومسؤولة التحكم في كل الجماعات المعادية لــ تل أبيب

الإخوان على استعداد للتحالف مع أي منظمة أو دولة أو كيان غير حكومي يرغب في التمويل









أكدت الكاتبة والحقوقية الأمريكية إيرينا تسوكرمان أن علاقة حركة حماس، وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بقطر هي علاقة براجماتية بالدرجة الأولى، وهو ما جعل هذه الجماعات والتنظيمات تحت سلطة الدوحة، توجهها كيفما تشاء وتسلطها على من تشاء، مشيرة إلى أنه و في الوقت الحالي تنسق قطر مع هذه العناصر بشكل أساسي ضد مصالح الغرب رغبة منها في زيادة الاعتماد عليها وإدعاء بيان أهميتها على الساحة الدولية.









وقالت الكاتبة، في تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، إن حماس وحزب الله كلاهما وكلاء لإيران، والتي تسعى إلى دمج شبكاتها على الصعيد العالمي، كما أن حركة حماس هي الأم لكل هذه الجماعات، وبالتالي فهي مرتبطة أيديولوجيًا بحماس وحزب الله، كما أن جماعة الإخوان المسلمين تتعاون مع هؤلاء الوكلاء الخمينيين على أساس الجذور الأيديولوجية الثورية المشتركة والتاريخ والنهج السياسية في كثير من النواحي، أما فيما يتعلق بتمويل قطر لجميع هذه المجموعات، فإنه يتم لأسباب عديدة: مع جماعة الإخوان المسلمين - في المقام الأول لتوسيع نفوذ قطر ضد منافسيها الإقليميين، وإنشاء قاعدة لدعم النفوذ الجيوسياسي لدولة قطر في الدول الغربية من خلال تعاون النظام التعليمي وفهم الشرق الأوسط والإسلام، وأيضًا من خلال رفع المرشحين السياسيين الذين سيكونون في صالح أهداف قطر.











وقالت إن تمويل حزب الله يعتبر جزءًا من تحالف قطر مع إيران، وهو جزئيًا وسيلة لحماية نفسها من أي عدوان إيراني محتمل بهدف السيطرة على الموارد القطرية، وجزءًا من استراتيجية قطر المتمثلة في استخدام أي أعداء لدول غربية كوكلاء مثل الولايات المتحدة، وكذلك المملكة العربية السعودية، كما تخدم حماس نفس الهدف، لكن التمويل أيضًا يمنح قطر فرصة للعب دور الوسيط والفارس الأبيض الذي يحمي الحدود الإسرائيلية، ويعطيها صورة إقليمية أكثر بروزًا ويجعلها تبدو لا غنى عنها للبيت الأبيض، والتأثير عليها هو الهدف النهائي للدوحة.







