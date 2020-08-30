شعب_مصر_معاك_ياريس يتصدر تويتر.. ومغردون: حكمه لم نكن نحلم به

بعد سلسلة الافتتاحات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان آخرها أمس، السبت، بمحافظة الإسكندرية، فضلا عن الإنجازات التي تمت على أرض الواقع خلال فترة توليه مقاليد الحكم في البلاد، دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #شعب_مصر_معاك_ياريس لليوم الثاني على التوالي.









وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.









وجاءت التعليقات كالتالي:



ما أنجزته طوال سنوات حكمك لم نكن نحلم بربعه فى ٣٠ عاما.. أدامك الله نعمة فى حياتنا🇪🇬 ⁧‫#شعب_مصر_معاك_ياريس‬⁩









الريس اللي قضى على العشوائيات وبنى لأهالينا سكن كريم وآدمي يليق بيهم ويليق بمصر



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نسأل الله أن يحفظكم وأن يوفقكم في كل أموركم

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ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل.. بإذن الله وبكل ثقة معاك يا ريس ومكملين

‏🇪🇬❤️🇪🇬

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