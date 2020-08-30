عن هزيمته أمام الأهلي .. ناقد رياضي: النادي المصري يفتقد لجهود 14 لاعبا لإصابتهم بكورونا .. فيديو

قال الناقد الرياضى، إيهاب شعبان، وأمين صندوق رابطة النقاد الرياضيين، إن النادى الأهلى يتطلع لتحقيق الفوز دائمًا، منذ البداية ولم يخسر أى مباراة سوى مباراة واحدة أمام نادى الزمالك وبعد ذلك استعاد توازنه مرة اخرى وربح مبارتين متتاليتن.





وأضاف الناقد الرياضى، خلال حديثه لـ برنامج "صباح البلد " ، المذاع على فضائية صدى البلد والذى يرأسه الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن النادى الاهلى فاز في مباراته أمام المصري أمس وكان اللقاء من جانب واحد.





وتابع أن جميع الفرق بلا استثناء فى الدورى الممتاز تعانى من ظروف خاصة بعد فترة جائحة كورونا توقف النشاط الكروى لمدة 4 أشهر، منوهًا بأن فريق النادى المصرى اكثر فريق فى الدورى الممتاز به أعداد إصابة بفيروس كورونا كبيرة.





وأوضح أن المعسكر أصيب به حوالى 14 لاعبا مصابا بكورونا بالإضافة إلى أعضاء من الجهاز الفنى، مؤكدًا أنه كان يجب أن يرتاح لفترة لأن هناك لاعبين مؤثرة لم تكن موجودة فى المباراة بالأمس.







