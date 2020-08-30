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برلمان

نائب: الرئيس أب لكل المصريين وحريص على مصلحة البلد والحفاظ على مكتسبات الدولة الحديثة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:41 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد
قال المهندس علاء والى عضو مجلس النواب إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أب لكل المصريين وحريص تمامًا على مصلحة البلد والحفاظ على مقدرات الدولة ومكتسباتها التي تحققت على  مدار السنوات الماضية، ولا ننسى إحنا كنا فين وبقينا فين فنحن الآن في  دولة مصرية حديثة تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتمية والإعمار.

مؤكدًا أن توجيهات الرئيس بشأن الانتهاء من مخالفات البناء والتخلص منها أمر ضرورى وفى غاية الأهمية، في الوقت الذى انتصرت فيه مصر على العشوائيات الخطرة وأصبحت تتمتع بالمظهر الجمالى والحضارى.

وأضاف النائب "علاء والى" في بيان له  صباح اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل لمصلحة البلد ومستقبل أجيال قادمة، وهو الذى خرج بالشعب  إلى النور، مشيدًا برؤية سيادته المستقبلية بشأن القضاء على ملف مخالفات البناء في مصر لأنه أمر خطير يلتهم الاستثمار ويقضى  على الرقعة الزراعية ، الأمر الذى يتطلب أن نكون جميعًا على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية للحفاظ على الدولة المصرية الحديثة.

وقال "  والى " إنه لابد من وقف هذه الظاهرة السلبية وهى مخالفات البناء في ضوء ما تحقق من إنجازات لا حصر لها على أرض الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد والتي أصبح لها مكانتها القوية بمشروعاتها القومية العملاقة ومرافق وخدمات بكافة أنواعها تتطلب من الجميع الحفاظ على هذه المكتسبات والتصدى بكل قوة لمخالفات البناء وسرعة القضاء عليها ، فنحن الآن في دولة بها مدن وعواصم عالمية ، وبنية تحتية على أعلى مستوى من الخدمة ومشروعات إسكان اجتماعى ، وبلا عشوائيات .

وأشار النائب " علاء والى " إلى أن القيادة السياسية استطاعت القضاء على العشوائيات فمصر بدون عشوائيات، تعنى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالبلاد، وتعنى وجود انتعاش فى حالة السياحة الواردة إلى البلاد وإظهار الصورة الإيجابية عن مصر الجديدة التى يشهد لها المجتمع الدولى بالتقدم والرقي، إضافة الى الإشادة بكل إجراءات الإصلاح والبناء التى تقوم بها منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن.
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