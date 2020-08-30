خبير اقتصادي: 1.5 مليون فدان إجمالي مساحة التعدي على الرقعة الزراعية خلال الـ 10 سنوات الماضية

قال الدكتور على مسعود، عميد سياسة واقتصاد بني سويف، إن هناك العديد من الأضرار والسلبيات تترتب على مخالفات البناء والمعتدين على الأراضي، لافتا إلى أن هذه المخالفات مختلفة الصور ولكن تندرج كلها تحت بند الاستيلاء والتعدي على أملاك الدولة دون وجه حق، مما يعرض أصحابها للمساءلة القانونية.









وأضاف الدكتور على مسعود، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن هذه المخالفات تعطل جهود الدولة في التنمية، لافتًا إلى أن الأخطر على الإطلاق من المخالفات هو التعدي على الرقعة الزراعية، والتي وصلت خلال الـ 10 سنوات الأخيرة إلى مليون ونصف المليون فدان، مما يؤثر على الاقتصاد القومي للدولة لتقليص الإنتاج من المحاصيل وتهديد الأمن الغذائي للمواطن مما يزيد من الأسعار على المواطن نفسه لقلة المحاصيل والإنتاج.









وأوضح أن هذه التعديات والمخالفات في النهاية يتحمل مسئوليتها المواطن، مشيرًا إلى أن الدولة لم تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة حيال هذا الملف من 6 سنوات لأنه أولية أولى لها ومؤسساتهم لتحقيق التنمية الشاملة.









ولفت إلى أن المواطن ما زال لا يخاف على مصلحة وطنه بالشكل المطلوب، وتابع: "التعامل مع المخالفات كان مجرد تحرير محضر المخالفة كإثبات حالة ليس إلا، وإنما حاليا اللودر يتعامل على الفور مع المبنى المخالف ويساويه بالأرض".



