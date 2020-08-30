أردوغان يشعل نارها.. والأتراك: لا نريد الحرب ونؤيد الحل السلمي

يعتقد غالبية الأتراك أن الحل الدبلوماسي هو السبيل لحل الأزمة مع اليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط ​، وفقًا لمسح نشرته شركة استطلاعات الرأي متروبول ومقرها أنقرة يوم السبت.





ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، اختار 59.7٪ حلًا سلميًا للنزاع الإقليمي بين تركيا واليونان ، بينما قال 31.7٪ إنه يتعين على أنقرة اللجوء إلى القوة العسكرية إذا لزم الأمر.





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