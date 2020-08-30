AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أردوغان يشعل نارها.. والأتراك: لا نريد الحرب ونؤيد الحل السلمي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:44 ص
الاتراك لا يريدون
الاتراك لا يريدون الحرب واردوغان يشعل نارها
Advertisements
على صالح
يعتقد غالبية الأتراك أن الحل الدبلوماسي هو السبيل لحل الأزمة مع اليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط ​، وفقًا لمسح نشرته شركة استطلاعات الرأي متروبول ومقرها أنقرة يوم السبت.

ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، اختار 59.7٪ حلًا سلميًا للنزاع الإقليمي بين تركيا واليونان ، بينما قال 31.7٪ إنه يتعين على أنقرة اللجوء إلى القوة العسكرية إذا لزم الأمر.


وتطالب أنقرة وأثينا بمطالبات متداخلة بمناطق في شرق البحر الأبيض المتوسط، بحجة أنها تنتمي إلى الرفوف القارية لكل منهما.

واندلع التوتر المستمر بين أنقرة وأثينا في وقت سابق من شهر أغسطس عندما أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي "اورييك رايس" بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية ، قائلة إنها ستعمل هناك حتى نهاية الشهر ، وهي خطوة تسببت في مواجهة عسكرية في خطر التصعيد إلى مواجهة مباشرة.

وتعهدت أثينا بالدفاع عن سيادتها ودعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى معاقبة تركيا بشأن النزاع.

وقال ما مجموعه 8.6 في المائة ممن شملهم الاستطلاع بواسطة متروبول إنهم ليس لديهم إجابة عن كيفية حل النزاع.

كانت النسبة الأكبر ممن أيدوا الحل العسكري 40.5٪ من مؤيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم و 50٪ من حزب الحركة القومية اليميني المتطرف حليفه الأصغر في الائتلاف.

شكل ناخبو حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد أدنى دعم للحل العسكري بنسبة ثمانية في المائة فقط ، يليهم حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض الرئيسي بنسبة 20.9 في المائة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحيفة ألمانية: ميركل منعت نشوب حرب مباشرة بين تركيا واليونان في المتوسط

السفن البحرية التركية تهرب من البحرية اليونانية

بأقصى الفوائد من النفط والغاز .. بلومبرج: مصر واليونان تتجاهلان تركيا

أردوغان للخلف در .. الحل الوحيد فى البحر المتوسط الحوار والمفاوضات

الإمارات توجه صفعة قوية لـ تركيا

فنكوش الجيش التركي.. الدفاع الجوي لـ أنقرة يفشل في رصد طائرات يونانية بالبحر المتوسط.. وسائل إعلام بأثينا تتحدى: تركيا أضعف عسكريا مما نظن.. ومطالبات بتدخل حلف الناتو لوقف العدوان المتواصل

ترشيحاتنا

فكري صالح يكشف لـ صدى البلد عن حارس المرمى الأجدر لخلافة الحضري في منتخب مصر

بعد إصابته بكورونا.. شوبير يوجه رسالة دعم لـ خالد مرتجي: ربنا يطمنا عليك

نصائح هامة لحماية إطارات السيارة من التلف مدى الحياة

الراحل شادويك بوسمان تزوج سرا من هذه الفتاة.. اعرف الحكاية

قرار مصيري من كاتي بيري واورلاندو بلوم بشأن مولودتهما الجديدة

الدولار بـ 15.93 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 30-8-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالب من النيجر: مصر بلدي الثاني.. والأزهر قدم لنا كافة التسهيلات.. صور

10 مزايا صحية.. فوائد الزنجبيل على الريق

بعد سيارتها الرولز رويس rolls royce .. الفرق بين سيارة ياسمين صبري ومحمد رمضان