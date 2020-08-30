أردوغان يشعل نارها.. والأتراك: لا نريد الحرب ونؤيد الحل السلمي

يعتقد غالبية الأتراك أن الحل الدبلوماسي هو السبيل لحل الأزمة مع اليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط ، وفقًا لمسح نشرته شركة استطلاعات الرأي متروبول ومقرها أنقرة يوم السبت.
ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، اختار 59.7٪ حلًا سلميًا للنزاع الإقليمي بين تركيا واليونان ، بينما قال 31.7٪ إنه يتعين على أنقرة اللجوء إلى القوة العسكرية إذا لزم الأمر.
وتطالب أنقرة وأثينا بمطالبات متداخلة بمناطق في شرق البحر الأبيض المتوسط، بحجة أنها تنتمي إلى الرفوف القارية لكل منهما.
واندلع التوتر المستمر بين أنقرة وأثينا في وقت سابق من شهر أغسطس عندما أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي "اورييك رايس" بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية ، قائلة إنها ستعمل هناك حتى نهاية الشهر ، وهي خطوة تسببت في مواجهة عسكرية في خطر التصعيد إلى مواجهة مباشرة.
وتعهدت أثينا بالدفاع عن سيادتها ودعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى معاقبة تركيا بشأن النزاع.
وقال ما مجموعه 8.6 في المائة ممن شملهم الاستطلاع بواسطة متروبول إنهم ليس لديهم إجابة عن كيفية حل النزاع.
كانت النسبة الأكبر ممن أيدوا الحل العسكري 40.5٪ من مؤيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم و 50٪ من حزب الحركة القومية اليميني المتطرف حليفه الأصغر في الائتلاف.
شكل ناخبو حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد أدنى دعم للحل العسكري بنسبة ثمانية في المائة فقط ، يليهم حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض الرئيسي بنسبة 20.9 في المائة.