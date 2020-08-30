عن دوري الأبطال.. ناقد رياضى: الزمالك أفضل فنيًا من الرجاء.. والأهلي يمتلك الخبرات للتأهل

قال الناقد الرياضى، إيهاب شعبان، وأمين صندوق رابطة النقاد الرياضيين، إن كل فرق الدوري تعانى الارتباك بسبب جائحة كورونا والتى أثرت على كل الفرق بسبب توقف النشاط الرياضى لفترة من الزمن، بالإضافة إلى إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا.





وأضاف الناقد الرياضى، خلال حديثه لـ برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد والذى يرأسه الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن نادى الوداد به 11 لاعبا مصابا بكورونا، ولذلك هناك مشكلات فى النادى من ناحية الاستعداد للمباراة القادمة، كما أن فريق الرجاء به 4 لاعبين مصابين بكورونا.





وتابع أن النادى الأهلى لم يكن فى أفضل حالته رغم الفوز على النادى المصرى، مؤكدًا أن النادى الزمالك كفته ترجح لأنه مستقر فنيًا ولديه 4 لاعبين يؤدون بشكل جيد.



