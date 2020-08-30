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أخبار العالم

محللون: تركيا وإيران تقربان الدول العربية من إسرائيل

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:52 ص
تركيا وايران
تركيا وايران
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على صالح
قال محللون في صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن تقارب تركيا مع إيران، من حيث السياسة والخطاب، هو انعكاس للتحولات التي تعيد تشكيل التحالفات في الشرق الأوسط الكبير، ما يدفع بعض الدول العربية إلى تقارب أكبر مع اسرائيل.


وجاءت بعض أقوى الإدانات للاتفاق الأخير الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة من جهة تركيا وإيران.




على الرغم من التنافس بين تركيا وإيران على الهيمنة الإقليمية لعدة قرون، إلا أنهما أظهرتا مؤخرًا استعدادًا لتقسيم التنافس بينهما والاستفادة القصوى من أي تقارب تكتيكي، سواء كان ذلك من خلال سياسات خرق العقوبات أو مناهضة الأكراد، على سبيل المثال، وفقا لما عرضته الصحيفة من آراء مكتوبة لـ بهنام بن طالبلو، الزميل الأول في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وإيكان إردمير، المدير الأول لبرنامج تركيا التابع لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، في مقال نُشر يوم السبت.


وقال المحللان إن القوة الدافعة وراء هذا التقارب كانت السيطرة المشتركة على الخلافة الإسلامية المزعومة - من خلال ثورة شعبية في إيران واستخدام صندوق الاقتراع في تركيا - ما أدى إلى هجوم أكثر قوة ضد النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، وكذلك تدهور ملحوظ في العلاقات مع إسرائيل وشركاء آخرين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.


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وأضاف طالبلو وإردمير: "إن صعود الإسلام السياسي في إيران وتركيا يساعد أيضًا في تفسير سبب تناصر قادتهما لخصوم الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين، وفي الواقع، يصنفون أنفسهم على أنهم مؤيدون للقضايا الفلسطينية وغيرها من قضايا الرفض".


وجادلوا بأنه على الرغم من أن القضية الفلسطينية كانت محورية في خطاب أنقرة وطهران، إلا أن تنافسهم مع الإمارات كان محوريًا في إدانتهم للاتفاق مع إسرائيل.


وتابع طالبلو وإردمير: "صحيح أن الوعد بعلاقات مربحة للجانبين في الأعمال والتكنولوجيا والاستخبارات والأمن يستمر في جذب إسرائيل والدول العربية تجاه بعضها البعض، لكن يبدو أن عامل الدفع من الإسلاميين في أنقرة وطهران كان اللمسة السحرية مع الإمارات، وربما آخرون ينتظرون حدوث ذلك".
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