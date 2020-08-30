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التموين: المشروع القومي للصوامع يحافظ على محصول القمح.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:57 ص
صوامع القمح
صوامع القمح
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ريهام فيكتور
قال المهندس ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب بوزارة التموين، إن صوامع الغلال الحديثة لها أهمية وضرورة كبيرة، لحفظ الحبوب والمخزون.

وأضاف ياسر توفيق، خلال حواره ببرنامج، صباح الخير يا مصر، المذاع على "فضائية مصر الأولى"، أن المشروع القومي للصوامع يساهم في الحفاظ على محصول القمح.

وأشار رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب بوزارة التموين إلى أن الشون الترابية بؤرة فساد تسببت في فقد الأغذية وتؤثر على سلامة المخزون. 

وتابع  رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب بوزارة التموين، أن نسب الفقد كانت مرتفعة تصل لـ 10 و15% ، ومع الصوامع الجديدة سيصل الفقد إلى صفر.
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