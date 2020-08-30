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برلمان

برلماني يطالب بالتوسع في إنشاء فروع للجامعات الدولية والأهلية بالصعيد

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:38 ص
النائب أحمد إدريس،
النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر
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طالب النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بالتوسع في إنشاء فروع للجامعات الدولية والأهلية في محافظات صعيد مصر، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على الالتحاق بها، وإتاحة الفرص أمام أبناء الصعيد الذين يرغبون في الدراسة بها.

وأكد إدريس، في بيان له اليوم، أهمية العمل على الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتحسين مستوى خريجي الجامعات المصرية، فضلًا عن أهمية رعاية الموهوبين والمتفوقين وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة، لإعدادهم جميعًا للمنافسة على المستوى الدولي.

وأوضح نائب رئيس حزب الغد، أن الجامعات التي تم إنشاؤها مؤخرًا تتمركز في نطاق القاهرة الكبرى، وهو ما يشكل عبئًا على أبناء الصعيد من حيث المصروفات التي يتكبدها في الانتقال والدراسة.

كما أكد أهمية إعداد برامج لتطوير مهارات طلاب الجامعات وتنميتها وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وزيادة المخصصات المالية الخاصة ببرامج الرعاية الاجتماعية للطلاب من الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة.

ورأى إدريس، أن التوسع في إنشاء فروع للجامعات الدولية والأهلية في صعيد مصر، من شأنه أن يساهم في خلق كوادر متسلحة بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة التي تعد أهم مرتكزات التنمية الشاملة، وركيزة للبحوث العلمية في شتى المجالات التي يحتاجها الصعيد كالصحة والزراعة.
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