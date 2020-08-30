رسالة ماجستير: 94.3% من السوريين في مصر يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي

حصلت الباحثة ديما محمد عامر جلال الدين، على درجة الماجستير في الإعلام من كلية الآداب بـ جامعة المنصورة .





وجاءت رسالة الباحثة تحت عنوان "مدى اعتماد الجالية السورية في مصر على شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر معلومات حول الأزمة السورية " (دراسة ميدانية).





وضمت لجنة الحكم والمناقشة، كلًا من الدكتور محمد معوض إبراهيم، أستاذ الإذاعة والتلفزيون وعميد المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بكلية الدراسات العليا جامعة عين شمس "رئيسًا"، والدكتور سامي النجار، أستاذ الصحافة، ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة "مشرفًا ومناقشًا"، والدكتور عبد الهادي النجار، أستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة المنصورة "مناقشًا"، والدكتورة منى طه، أستاذ مساعد الصحافة بكلية الآداب جامعة المنصورة "مشرفًا مشاركًا".





وكشفت نتائج الدراسة أن 94.3% من الجالية السورية الموجودة في مصر يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 84.5% دائمًا، و14% أحيانًا، بينما نسبة 1.5% من عينة الدراسة لا يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي أبدًا.





كما كشفت النتائج، أن نسبة 60.5 % من الجالية السورية الموجوده في مصر، يتابعون الأزمة السوريه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن 39.5 % لا يتابعون الأزمة السورية.



