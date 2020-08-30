نقترب من إزالتها .. محافظ قنا يكشف آخر تطورات ملف التعديات .. فيديو

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.





وكشف محافظ قنا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، عن القضاء على السواد الأعظم من المخالفات، وإنهم على مشارف الانتهاء منها.





وأكد أن التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية عن طريق إلقاء القبض على المخالفين والحكم عليه تجنبأ لتكرار هذه المخالفات مرة أخرى.





ولفت إلى قانون التصالح مع المخالفين ينطبق فقط على من تتوافر عليه المواصفات والشروط التى وضعتها الدولة أما بخلاف ذلك يتم إزالته دون تصالح.