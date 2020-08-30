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أخبار البلد

الجامعة البريطانية تكشف أسباب ارتفاع الإصابات بكورونا عند الأوروبيين عن باقي الجنسيات

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:39 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
قاد الدكتور محمد أمين، الباحث الزائر بمركز النانوتكنولوجي بالجامعة البريطانية في مصر والأستاذ المساعد بجامعة جرونينجن الهولندية، فريقًا بحثيًا لدراسة أثر الاختلاف الچيني على الإصابة بڤيروس كورونا المستجد covid19، وذلك بالتعاون مع زملاء من جامعة زويل، حيث نُشرت هذه الدراسة في الدورية العلمية: "Biochemistry and Biophysics Reports".


وأكدت الدراسة البحثية أنه منذ اكتشاف أولى الحالات المصابة بوباء كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية، تسارع انتشار الفيروس، متسببًا حتى الآن في إصابة أكثر من 20 مليون شخص ووفاة ما يزيد على ثمانمائة ألف مصاب، لذلك تضافرت جهود العلماء والباحثين لفهم طبيعة الڤيروس وإيجاد علاج فعال لوضع نهاية لهذا الوباء، وهذه الدراسة هي جزء من هذه الجهود.


وأظهرت الدارسة أنه من المعروف أن الاختلاف الچيني بين الأجناس يظهر في صورة تغيرات (طفرات) في الأحماض الأمينية لبروتينات الخلايا البشرية، وقد قام الفريق بدراسه تأثير تلك التغيرات على التفاعل بين بروتين الخلايا والبروتين الموجود على سطح ڤيروس كورونا.


وأوضح الدكتور محمد أمين، الباحث الزائر بمركز النانوتكنولوجي بالجامعة البريطانية في مصر، أن تلك الطفرات المختلفة ربما تسفر عن اختلافات في قوة التفاعل الكهروستاتيكي بين الفيروس المستجد والمستقبلات البروتينية في الخلية البشرية، مما قد يؤثر على فعالية ونشاط الفيروس في جسم الإنسان.


وقال أمين: "دراسة الطفرات المختلفة أظهرت أن الأوروبيين أكثر عرضة للإصابة من الجنس الآسيوي مثلًا نتيجة أن التفاعل بين بروتين غشاء الڤيروس والخلايا البشرية أقوى في حالة الأوروبيين من نظرائهم في آسيا".


من جانبها، أكدت الدكتورة أمل قصري، مدير مركز النانوتكنولجي بالجامعة البريطانية في مصر، أن هذه النتائج قد تفسر الاختلاف البيِن في معدلات الإصابة والوفاة في مناطق مختلفة من العالم.


ولفتت إلى أن الباحثين بمركز النانوتكنولوجي يعملون حاليًا على عدة مشاريع للحماية من ڤيروس كورونا ولفهم طبيعته بشكل أفضل.
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