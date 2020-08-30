في ذكرى رحيله.. أشهر أقوال نجيب محفوظ

للكاتب الكبير نجيب محفوظ المعروف بأديب نوبل الذي تحل اليوم ذكرى رحيله، العديد من الأقوال والحكم التي اشتهر بها، على مدار السنوات الماضية.





نرصد في هذا التقرير أبرز أقوال أديب نوبل التي مازال يرددها الكثيرون من محبي الراحل، وقارئي أعماله.





- قد يبدو يسيرًا أن تعيش في قمقم أنانيتك، لكن من العسير أن تسعد بذلك إذا كنت إنسانًا حقًا.

- ما أجمل الغرباء حين يصبحوا أصدقائنا بالصدفة وما أحقر الأصدقاء حين يصبحوا غرباء فجأة.

-الإيمان الوحيد الحاضر في قلبي هو إيماني بالعلم والمنهج العلمي.

-ما أشد حيرتي بين ما أريد وما أستطيع.

-المستهين بقدرات النساء أتمنى أن تعاد طفولته بدون أم.

-الخوف لا يمنع من الموت لكنه يمنع من الحياة.

-الويل لمن يحترم الحب في عصر لا يكن للحب احترامًا.

-الصدق جوهرة قد تختفي أحيانا تحت ركام الأوهام.

-الحب لا يتخير مناسبة، فهو صالح لكل مناسبة.

-إن محاولة الغريق اليائسة للنجاة، أشبه بأحلام الشقي بالسعادة، كلتاهما أمنية ضائعة. من يحمل الماضي تتعثر خطاه.

- ربما كان في وسع الإرادة القوية أن تتيح لنا أكثر من مستقبل واحد، ولكننا لن يكون لنا - مهما أوتينا من إرادة - إلا ماضٍ واحد لا مفر منه ولا مهرب.

- ليس أتعس من الحظ السيء إلا الرضا به.

- على رغم التصعلك والتّسول فإنني أقف أمام الحياة مرفوع الرأس متحديًا، إذ أن الحياة لا تحترم إلا من يستهين بها.

-عندما تستحكم القبضة ولا يوجد منفذ واحد للأمل تؤمن القلوب القانطة بالمعجزة.

-مأساة الآدمية أنها تبدأ من الطين، وأن عليها أن تحتل مكانتها بعد ذلك بين النجوم. قال لنفسه إنه لا نجاة له إلا بالجنون.

-الجنون وحده هو الذي يتسع للإيمان والكفر، للمجد والخزي، للحب والخداع، للصدق والكذب، أما العقل فكيف يحتمل هذه الحياة الغريبة؟ كيف يشيم ألق النجوم وهو مغروس حتى قمة رأسه في الوحل؟.

-لا شيء يقرب بين الناس مثل العذاب المشترك.

- العقل الواعي هو القادر على إحترام الفكرة حتى ولو لم يؤمن بها.

- قد نضيق بالحبّ إذا وُجد، ولكن شَدَّ ما نفتقده إذا ذهب.

- إعزم، العمل يقتل الشك، النجاح يقتلعه من جذوره، وفي وسع أي إنسان أن يكون نافعًا للناس. عندما تغضب المرأة تفقد ربع جمالها، ونصف أنوثتها ، وكلّ حبها !. ليس للعقل صوت يسمع في ضجة أهازيج الهوى ، وصخب أمواجه العاتية ، وأزيز أعاصيره الهوج.

-إذا كان الماضي لا يستحق الحديث فلنصنع مستقبل يستحق أن يحكى.

- إذا كانت ثمرة الحب ناضجة فإقطفها بلا تردد، فإن حكمة الدنيا لتذوب حسرة على ثمرة حب ناضجة يزهد فيها الإنسان.

-هذه هي الحياة : أنك تتنازل عن متعك الواحدة بعد الأخرى حتى لا يبقي منها شيء وعندئذ تعلم أنه قد حان وقت الرحيل.