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رياضة

بنشر صورة.. النني يحتفل بفوز أرسنال على ليفربول

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
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منار نور
احتفل محمد النني لاعب فريق آرسنال ومنتخب مصر بتحقيق بطولة كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي ضمن البطولة المحلية.

ونشر محمد النني صورة تجمعه مع الدرع الخيري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

ونشرت شبكة "sofascore" تقييمات اللاعبين عقب المباراة وحصل النني على تقييم 6.9 من 10، وهو رابع أعلى تقييم بين لاعبي آرسنال، بينما على الجانب الآخر حصل صلاح على تقييم 6.8، وهو خامس أعلى تقييم بين نجوم الريدز.

وخاض ليفربول المباراة باعتباره حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بينما لعب آرسنال اللقاء باعتباره بطلا لكأس الاتحاد.

وانتهى آخر لقاء جمع بين الفريقين في إطار مباريات الموسم السابق للدوري الإنجليزي بفوز فريق أرسنال بهدفين مقابل هدف وحيد.
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بنشر صورة.. النني يحتفل بفوز أرسنال على ليفربول

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