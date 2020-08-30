متظاهرون يسقطون تمثال أول رئيس وزراء في كندا بسبب العنصرية

قام عدد المتظاهرين ضد العنصرية في مونتريال بكندا، بهدم نصبا تذكاريا لأول رئيس وزراء في البلاد، معتبرين إياه رمزا للعنصرية البيضاء ضد الملونين.





وهدم المتظاهرون في كندا، نصب جون ماكدونالد (1815-1891)، وأطاحوا بالتمثال من المنصة.





وذكرت قناة "سي بي سي" التلفزيونية ، أن الحادث وقع بعد انتهاء فعالية احتجاجية ضد العنصرية، طالب المتظاهرون خلالها بوقف تمويل الشرطة.





ومع انتهاء الفعالية، انتقل بعض المتظاهرين إلى إحدى الحدائق حيث يوجد النصب التذكاري.





وربط المتظاهرون التمثال بحبل ودفعوه عن القاعدة، وخلال سقوطه انفصل رأسه وتدحرج.





وعبرت عمدة مونتريال فاليري بلانت عن "أسفها لحادث التخريب هذا"، وقالت إن الشرطة ستبدأ التحقيق.



