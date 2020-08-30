AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

متظاهرون يسقطون تمثال أول رئيس وزراء في كندا بسبب العنصرية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:51 ص
التمثال بعد الإطاحة
التمثال بعد الإطاحة به
Advertisements
قسم الخارجي
قام عدد المتظاهرين ضد العنصرية في مونتريال بكندا، بهدم نصبا تذكاريا لأول رئيس وزراء في البلاد، معتبرين إياه رمزا للعنصرية البيضاء ضد الملونين.

وهدم المتظاهرون في كندا، نصب جون ماكدونالد (1815-1891)، وأطاحوا بالتمثال من المنصة.

وذكرت قناة "سي بي سي" التلفزيونية ، أن الحادث وقع بعد انتهاء فعالية احتجاجية ضد العنصرية، طالب المتظاهرون خلالها بوقف تمويل الشرطة.

 ومع انتهاء الفعالية، انتقل بعض المتظاهرين إلى إحدى الحدائق حيث يوجد النصب التذكاري. 

وربط المتظاهرون التمثال بحبل ودفعوه عن القاعدة، وخلال سقوطه انفصل رأسه وتدحرج.

وعبرت عمدة مونتريال فاليري بلانت عن "أسفها لحادث التخريب هذا"، وقالت إن الشرطة ستبدأ التحقيق.

Advertisements

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور

وزير التعليم يهنئ أوائل الدبلومات الفنية تليفونيا بعد قليل .. ومعظم القائمة "بنات"

تحمي من السرطان.. طبيبة تكشف أهمية كبيرة للحية والشارب عند الرجال

طلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى بعد قليل عبر هذا الرابط

10 إجراءات احترازية في مدارس الإمارات ضد كورونا .. تعرف عليها

بدأ بـ 3 جنيهات.. بدل الإنارة يشغل غضب العاملين بالكهرباء.. والوزارة ترد

AdvertisementS

انخفاض أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط.. تفاصيل

مفاجأة رمضان صبحي .. 10 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 عبر هذا الرابط

وزير التعليم يهنئ أوائل الدبلومات الفنية تليفونيا بعد قليل .. ومعظم القائمة "بنات"

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

إصابة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بفيروس كورونا

فكري صالح يكشف لـ صدى البلد عن حارس المرمى الأجدر لخلافة الحضري في منتخب مصر

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

ضربة موجعة لـ إنبي قبل مواجهة الزمالك بالدوري الممتاز اليوم

تعيين شريف سيف الدين مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد

حبسها في القفص| فتاة تدخل في معركة مرعبة مع أسد مفترس.. فيديو

كورونا يهدد أحلام القطبين .. الكاف يدرس تأجيل منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالب أفريقي: تخصيص أماكن للتعليم في مصر دليل على احترام أفريقيا.. صور

طالب من النيجر: مصر بلدي الثاني.. والأزهر قدم لنا كافة التسهيلات.. صور

10 مزايا صحية.. فوائد الزنجبيل على الريق