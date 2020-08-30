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سيارات

نجاة تيسلا موديل 3 من حادث محقق بطريقة غريبة.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تعتبر السيارة تيسلا موديل 3 من أفضل السيارات الكهربائية على الإطلاق، فهي تقدم يوميا إثباتات بذلك، وآخرها ما نراه فى تفاديها لحادث فى اللحظات الأخيرة.


وظهرت السيارة تيسلا موديل 3 فى مقطع فيديو جديد انتشر مؤخرا على الإنترنت وهي تتفادى حادث مؤكد بسبب فرامل الكبح الطارئ التى استطاعت أن تحقق المراد منها بنسبة 100%.


ففى بداية الأمر قامت سيارة بكسر إشارة المرور والسير بسرعة كبيرة لتعبر منتصف الطريق ، وهذا مع تزامن فتح الإشارة وتحرك تيسلا موديل 3.


ولكن استطاعت السيارة تيسلا موديل 3 التفاعل بشكل فوري من خلال تفعيل نظام الفرامل التلقائي في حالات الطوارئ لإيقاف السيارة بسرعة.


وبذلك تكون قد نجت السيارة تيسلا موديل 3 بدون أي أضرار، أما الشاحنة البيضاء قد انقلبت من شدة الإصطدام، وتدمير الجزء الأمامي لسيارة أخرى في الجهة المقابلة.


وهذا ما يؤكد فاعلية تفادي سيارات تيسلا للحوادث باستمرار، بسبب تزويد سيارات تسيلا بموديلاتها المختلفة بالكثير من أنظمة السلامة ومساعدة السائق المميزة.

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