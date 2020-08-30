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أخبار العالم

ليبيا تسجل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:49 ص
كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا
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على صالح
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عن تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 13423 مصابا حتى الآن.

ويصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ وصوله إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 12 ألفًا و958 حالة، لا يزال 11 ألفًا و394 حالة منها نشطًا، فيما بلغ عدد المتعافين ألفًا و333 حالة، والوفيات 231 حالة.

وحول العالم تجتاح الدول احتجاجات ضد قيود فيروس كورونا في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، حيث أعادت الدول فرض الحجر الصحي وأدخلت تدابير تقييدية جديدة وسط موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

وفي الوقت الحالي، تظل الولايات المتحدة والبرازيل أكثر البلدان تضررًا، وأكدت الولايات المتحدة أكثر من 5.98 مليون حالة (أكثر من 700000 حالة في كاليفورنيا) وأكثر من 182700 حالة وفاة.

 في حين أن البرازيل بها 3.8 مليون مصاب وأكثر من 120.000 حالة وفاة، وفقًا لجونز. جامعة هوبكنز. 

وتأتي الهند في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات (3.4 مليون)، في حين أن المكسيك لديها ثالث أعلى حصيلة للوفيات، متجاوزة 63800.
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