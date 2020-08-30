ليبيا تسجل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عن تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 13423 مصابا حتى الآن.





ويصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ وصوله إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 12 ألفًا و958 حالة، لا يزال 11 ألفًا و394 حالة منها نشطًا، فيما بلغ عدد المتعافين ألفًا و333 حالة، والوفيات 231 حالة.



