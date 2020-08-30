خالد جلال يشهد ختام برنامج "عودة الروح" ويعلن استمراره في منتصف سبتمبر

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، ختام فعاليات برنامج "عودة الروح" لشهر أغسطس، أمس السبت، الذى ينظمه القطاع على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.





وأعلن رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، أنه بعد النجاح الذى حققه برنامج "عودة الروح" خلال شهرى يوليو وأغسطس، وما شهده من إقبالا جماهيريا، تقرر استمراره اعتبارا من النصف الثانى لشهر سبتمبر المقبل، عقب انتهاء فعاليات الدورة ٢٧ للمهرجان الدولى للمسرح التجريبى المقرر إقامته فى الفترة من ١ : ١١ سبتمبر المقبل.





وتضمن برنامج أمس، مشاركة البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.





كما تضمن البرنامج مشاركة البيت بالعرض المسرحي "أحوال شخصية" من إنتاج فرقة مسرح الشباب برئاسة المخرج عادل حسان، البطولة للفنانين " لمياء جعفر، ندى عفيفي، راماج"، تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين، موسيقي وألحان حازم الكفراوي، ديكور وأزياء أحمد سلمان، إضاءة عز حلمي، غناء بسمة البنداري، وإخراج أشرف حسني، وتدور أحداثه حول حكايات لفئات وطبقات نسائية مختلفة بالمجتمع.



