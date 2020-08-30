النائب فؤاد أباظة: المحافظون ومديرو الأمن مطالبون بتنفيذ التعليمات الرئاسية لحماية أراضي الدولة

وجه النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جميع القضايا والملفات المهمة التى تناولها فى حديثه خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الإسكندرية مؤكدا ان الرئيس السيسى تحدث بكل صدق وامانة حول مختلف القضايا.





وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم ان جميع المحافظين ومديرى الامن على مستوى الجمهورية مطالبون بتنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن مخالفات البناء والتعدى على اراضى وأملاك الدولة كما طالب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاسراع فى التنفيذ لجميع التكليفات الواضحة والحاسمة التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يتعلق بظاهرة التعدى على أراضى وأملاك الدولة.





وقال النائب أحمد فؤاد أباظة ان جميع المسئولين مطالبون ان يستوعبوا جيدا رسالة الرئيس السيسى الواضحة وقوله من ليس لديه القدرة على العمل والتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة يقول ويمشى مؤكدا ان تنفيذ التكليفات الرئاسية يكفل الحفاظ الحقيقى على اراضى وأملاك الدولة.





وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة ان المشروعات القومية الكبرى التى افتتحها الرئيس السيسى تاريخية وانها سوف تغير وجه الحياة داخل محافظة الإسكندرية مؤكدا ان هذه الإنجازات تؤكد أن مصر فى عهد الرئيس السيسى تغيرت كثيرا واصبحت لديها القدرة على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل جميع انحاء البلاد.





وتوجه النائب أحمد فؤاد أباظة بالتحية القلبية لكل يد مصرية وطنية وشريفة ساهمت فى انجاز جميع المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع انحاء البلاد مؤكدا ان هذه المشروعات لم تشهدها مصر على مدى أكثر من نصف قرن.