AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النائب فؤاد أباظة: المحافظون ومديرو الأمن مطالبون بتنفيذ التعليمات الرئاسية لحماية أراضي الدولة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:25 م
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان
Advertisements
ماجدة بدوى
وجه النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جميع القضايا والملفات المهمة التى تناولها فى حديثه خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الإسكندرية مؤكدا ان الرئيس السيسى تحدث بكل صدق وامانة حول مختلف القضايا.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم ان جميع المحافظين ومديرى الامن على مستوى الجمهورية مطالبون بتنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن مخالفات البناء والتعدى على اراضى وأملاك الدولة كما طالب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاسراع فى التنفيذ لجميع التكليفات الواضحة والحاسمة التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يتعلق بظاهرة التعدى على أراضى وأملاك الدولة.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة ان جميع المسئولين مطالبون ان يستوعبوا جيدا رسالة الرئيس السيسى الواضحة وقوله من ليس لديه القدرة على العمل والتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة يقول ويمشى مؤكدا ان تنفيذ التكليفات الرئاسية يكفل الحفاظ الحقيقى على اراضى وأملاك الدولة.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة ان المشروعات القومية الكبرى التى افتتحها الرئيس السيسى تاريخية وانها سوف تغير وجه الحياة داخل محافظة الإسكندرية مؤكدا ان هذه الإنجازات تؤكد أن مصر فى عهد الرئيس السيسى تغيرت كثيرا واصبحت لديها القدرة على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل جميع انحاء البلاد.

وتوجه النائب أحمد فؤاد أباظة بالتحية القلبية لكل يد مصرية وطنية وشريفة ساهمت فى انجاز جميع المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع انحاء البلاد مؤكدا ان هذه المشروعات لم تشهدها مصر على مدى أكثر من نصف قرن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس بتحويل السيارات للغاز الطبيعى

عربية النواب: مصر قادرة على تحرير ليبيا من براثن الاحتلال التركى السافر

عربية النواب: تحية للشباب العربى لفخره بالإنجازات القومية والجيش المصرى

تروّج الأكاذيب والشائعات.. برلماني: السوشيال ميديا أصبحت خطرًا يستهدف تدمير الأوطان

برلمانى يطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتوفير فرص العمل وخفض عجز الموازنة

لحماية أراضي الدولة.. برلمانية المؤتمر تطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية

ترشيحاتنا

بمواصفات مختلفة عن مصر .. هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في السعودية.. صور

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور

جامعة الإسكندرية تكرم بائع الفريسكا.. اليوم

انطلاق أولى الرحلات التجريبية الناجحة في العالم لسيارة طائرة.. فيديو

الشهادة مش هتشغلك.. صحفية بالأهرام: قرار رسوم الراسبين بالجامعات صح 100 الـ 100

جسد دور حمزة ابن الشهيد منسي في الاختيار.. شاهد بودي الموديل الصغير يخطف الأضواء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالب أفريقي: تخصيص أماكن للتعليم في مصر دليل على احترام أفريقيا.. صور

طالب من النيجر: مصر بلدي الثاني.. والأزهر قدم لنا كافة التسهيلات.. صور

10 مزايا صحية.. فوائد الزنجبيل على الريق