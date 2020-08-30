متخصصون يؤكدون على أهمية مواكبة المكتبات للتطور التكنولوجي

عقدت مكتبة القاهرة الكبرى ، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "الاتجاهات الحديثة بالمكتبات لخدمة المجتمع"، بمقر المكتبة بالزمالك، وتحدث فيها الدكتور هندى عبد الله هندى، أستاذ المكتبات وتكنولوجيا المعلومات بكلية الآداب جامعة دمياط، وأدار الندوة ياسر عثمان مدير المكتبة.





فى البداية رحب ياسر عثمان، بالسادة الحضور، وتحدث عن أهمية التطبيقات الحديثة وكيف أنها سمحت بتوفير مساحة كبيرة من الوقت والجهد، فمثلا بعد أن كانت عملية جرد المكتبة تستغرق شهور، أصبحت الآن يمكن إنجازها خلال ساعات معدودة فقط، مشيرا إلى الدور الهام الذى تقوم به المكتبات فى المشاركة لخدمة المجتمع، خاصة فى حالة الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة، خاصة وانه يوجد مكتبات تقوم باستخراج الأوراق الرسمية للمواطنين، مثل شهادات الميلاد ووثائق الزواج والطلاق وغيرها من الأوراق المهمة، مؤكدا أن ذلك يعد عمل أصيل من مهام المكتبات، ويساعد المواطنين على التواصل المستمر مع المكتبات والتردد عليها بصورة أكبر .

من جانبه، قال الدكتور هندى عبدالله، إن المكتبة هى البيت الأساسى للحصول على المعلومات، واكتساب المهارات والخبرات، وهناك كثير من المكتبات فى العديد من دول العالم تعمل ٢٤ ساعة مثل المستشفيات وأقسام البوليس وذلك لمعرفتهم بأهمية المعلومة، وأن المعلومات ليس لها وقت معين .





وأوضح أن دور المكتبات لم يعد يقتصر على الفهرسة والتذويد كما كان سابقا، فمع التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات أصبح هناك حاجة الى دور تفاعلى أكثر لمواجهة مصادر المعلومات والتطبيقات الحديثة، وضرورة استحداث قاعات جديدة فى المكتبات مثل قاعة استوديوهات الإنتاج الرقمى، خاصة أن القادم كله للإلكترونى والرقمنة، وقاعة البرمجة لتكون مكان للتدريب على البرمجة وتطبيقاتها، وقاعة لتطبيقات الموبايل الذى اقتحم معظم مجالات الحياة، وأصبح هو الأقرب والأسرع للحصول على المعلومة .





وأضاف هندى، تحتوى المكتبات المتطورة، على ما يسمى بحائط المكتبة، وهى عبارة عن شاشات رقمية، توضع على مداخل حيوية يعرض من خلالها محتويات المكتبة، مشيرا إلى أهمية تفاعل المكتبة مع الجمهور، والاهتمام بآرائهم وتوجهاتهم، ونظام التمرين عن بعد وجمع وتحليل البيانات من خلال ربط الأبحاث ببعضها وتدعيمها بالمعلومات الحديثة، لمساعدة متخذى القرار .





مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية، وأقيمت الندوة فى الهواء الطلق على ضفاف النيل بتراس المكتبة .