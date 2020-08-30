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أخبار البلد

الأرصاد تحذر: ارتفاع في درجات الحرارة ونسب الرطوبة غدا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:23 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على البلاد غدا الأثنين، حيث يكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال ساعات النهار يصاحبه شبورة مائية صباحا ونسب رطوبة عالية على مدار اليوم تزيد من الاحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة.

أما على السواحل الشمالية للبلاد، يكون الطقس معتدل نهارا لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، يبقى شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ورياح نشطة على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا لطيف ليلا  والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 38، والسواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 24، جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28.
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