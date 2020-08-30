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منوعات

ممنوع دخولهم.. شرط غريب وضعته العروس في دعوة الزفاف لمن يريد الحضور

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:43 م
صدى البلد
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مريم صليب
في معظم الأحيان تكون دعوة الزفاف مجرد إبلاغ لبعض الأشخاص الذين يرغب العريس أو العروس في دعوتهم للزفاف، وأغلب دعوات الزفاف يكون بها أسماء العريس والعروس ومكان الزفاف، لكن تلك الدعوة مختلفة عن كل الدعوات التي قد تكون شاهدتها. 

ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن العروس قررت أن تضع شرطًا أساسيًا في دعوة الزفاف وهو عدم حضور الأاشخاص أصحاب الأسنان الصفراء. 

واعتبر الأشخاص الذين أرسلت لهم تلك الدعوات أن ذلك الشرط وقح، ووصفوا العروس بأنها متنمرة ومتعالية، وأن ذلك الشرط سخيف، واعتبروا أن العروس تقصد أن كل من هو أسنانه غير نظيفة لن يذهب للزفاف لا فلا معنى لتلك الجملة التي كتبتها في الدعوة غير ذلك.  

نشرت إحدى الفتيات تلك الدعوة معلقة عليها بسخرية "ترغب ألا يحضر أحد .. فمن الأفضل ألا ترسل دعوة مهينة كهذه".
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