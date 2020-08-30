الشباب والرياضة: 15 ألف عضو شاركوا في انتخابات برلمان الطلائع إلكترونيًا على مستوى الإدارات الفرعية في جميع المحافظات

تنفذ وزارة الشباب والرياضة لقاءً مجمعًا بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية خلال الفترة 17-18 سبتمبر المقبل بمشاركة 351 ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية ببرلمان الطلائع على مستوى المحافظات ضمن ختام العُرس الانتخابي لانتخابات برلمان الطلائع.





ويشهد اللقاء تشكيل نموذج محاكاة للسلطة التنفيذية من خلال تشكيل الحكومة (تكليف رئيس وزراء بتشكيل الحكومة "وزراء ومساعدين لهم، وإعداد برنامج الحكومة"، وعرض برنامج الحكومة في الجلسة الأولى البرلمانية، وذلك بحضور لأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وممثل من اللجنة الوطنية للانتخابات ومجلس النواب.





وكانت وزارة الشباب أطلقت العُرس الانتخابي الإلكتروني لبرلمان الطلائع على مستوى الإدارات الفرعية في نوفمبر الماضي شارك فيها 15000 عضو من أجمالي 26000 هم أعضاء الجمعية العمومية، تم تصعيد 5588 من الطلائع ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية على مستوى الإدارات الفرعية (254) اداره فرعية للتنافس على انتخابات المحافظة.





وسبق الانتخابات تدريب المشاركين في عضوية برلمان الطلائع إجمالي 32712 عضوا في 1085 مركز شباب حيث تم تدريب اللجان المنفذة للانتخابات بالنظام الإلكتروني لتقوم بأداء دورها في انتخابات الإدارات الفرعية والمحافظة في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي.





وأوضح وزير الشباب والرياضة نجاح التجربة الأولى لبرلمان الطلائع هذا العام بنظام سياسي متكامل لنموذج الدولة المصرية ممثل في نموذج محاكاة مجلس النواب، ونموذج محاكاة مجلس الوزراء، مشيرًا أن انتخابات برلمان الطلائع تم تنفيذها إليكترونيا بكافة اجراءاتها من ترشح، ودعاية انتخابية، وتسجيل الجمعية العمومية، وصولًا للإدلاء بالأصوات والرد على الطعون وإعلان النتيجة النهائية في ضوء التحول الرقمي لمشروعات الوزارة.



