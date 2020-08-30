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حوادث

تركها سهوا.. عاملان يسرقان حقيبة أموال من موظف شركة نقل أموال

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:27 م
المتهمين عقب ضبطهما
المتهمين عقب ضبطهما
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة الاستيلاء على حقيبة خاصة بشركة نقل أموال بداخلها أكثر من ربع مليون جنيه.

تبلغ لقسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر باستيلاء عاملين ببوفية البنك على حقيبة أموال خاصة بشركة نقل أموال، عقب قيام موظف بتلك الشركة بتركها سهوًا بجوار ماكينة الصراف الآلى أمام البنك عقب قيامه بتغذية الماكينة بالأموال.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر توصلت جهوده إلى تحديد عاملين البوفيه المتهمان ( مُقيمين بالغردقة – لأحدهما معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة وقررا أنهما حال توجههما لمقر البنك محل عملهما اكتشفا وجود الحقيبة بجوار ماكينة الصراف الآلى فقاما بالاستيلاء عليها وما بداخلها من أموال.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط الحقيبة بشقة يُقيم بها أحدهما (مُخصصة كسكن للعاملين بالبنك ) وبداخلها كامل المبلغ المستولى عليه (253,900 جنيه).

وبمراجعة مسئولى شركة نقل الأموال قرروا بترك الموظف المسئول عن الحقيبة لها سهوًا أمام الماكينة عقب تغذيتها بالأموال وعدم وجود عجز بالمبلغ المالى المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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